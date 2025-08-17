Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia LP en un partidazo

Lanús se impuso este domingo como visitante por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Por su parte, Defensa y Justicia y Newell´s empataron 1 a 1.

Los goles para “El Granate” los convirtieron José Canale y Franco Watson, a los 10’ y 17 minutos del segundo tiempo, respectivamente, mientras que Marcelo Torres abrió el marcador a los 42’ de la primera parte.

Con este resultado, Lanús, comandados por Mauricio Pellegrino, alcanzó la cima de la tabla con 9 puntos, a esperas del resultado del cruce entre River y Godoy Cruz (este domingo desde las 18:30). Ahora, deberán recibir justamente al elenco millonario, el lunes 25 de agosto, a partir de las 21:15, por la siguiente jornada de campeonato local.

Previo a dicho encuentro, Lanús tendrá que medirse el próximo jueves ante Central Córdoba por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida finalizó con victoria para los de Santiago del Estero por 1-0.

Por su parte, el cuadro platense no pudo volver a sumar de a tres luego de los dos primeros triunfos en las dos primeras jornadas. A partir de allí, acumula un empate y dos caídas. En tanto, visitará a San Martín de San Juan el próximo sábado desde las 20:00.

En empate entre Defensa y los rosarinos

Defensa y Justicia igualó este domingo como local ante Newell´s Old Boys, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Jherson Mosquera abrió el marcador para el conjunto rosarino, a los 19 minutos del primer tiempo, mientras que el chileno César Pérez igualó el encuentro, a los 38’ del mismo periodo.

Con este resultado, el Halcón de Varela alcanzó la sexta posición de su grupo con 8 unidades (dos victorias, dos empates y una derrota), mientras aguarda por el resultado del cruce entre Central Córdoba (8° con seis puntos) y Barracas Central.

En la próxima jornada, los comandados por Mariano Soso se medirán, en condición de visitante, ante el “Guapo” el próximo viernes a partir de las 15:30 en el estadio Claudio Fabián Tapia.

Por su parte, la “Lepra” llegará con solamente un triunfo en los últimos cinco encuentros al clásico frente a Rosario Central, que tendrá lugar el sábado 23 de agosto a partir de las 17:30 en la casa del “Canalla”.