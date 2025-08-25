Estudiantes ganó con lo justo y es líder

Estudiantes derrotó a Aldosivi por 1 a 0 en el partido que disputaron este lunes, en el estadio “Jorge Luis Hirschi”, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

La sorpresa de la jornada la dio Central Córdoba de Santiago del Estero que venció de visitante 3 a 0 a Belgrano de Córdoba.

El único gol del “Pincha” fue convertido por el defensor Leandro González Pirez, a los 12 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, el “Pincha” trepa a la cima de la zona A, con 12 puntos, mientras que Aldosivi permanece último en el grupo, con tres unidades, y en zona de descenso por tabla anual, en la que estaría jugando una final por la permanencia con Talleres.

En la próxima fecha, el equipo de Eduardo Domínguez deberá visitar a Central Córdoba, el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 17:00 horas, mientras que el “Tiburón” recibirá a Boca, el domingo 31 a las 14:30.

El “Ferroviario” arrasó

Central Córdoba derrotó por 3 a 0 a Belgrano al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio “Julio César Villagra.

Los goles fueron convertidos por los delanteros Gastón Verón, en el segundo minuto del primer tiempo, y Diego Barrera, con un doblete a los siete y 38 minutos de la segunda mitad.

Con el triunfo, el “Ferroviario” sube a la tercera posición de la zona A, con 10 puntos en seis partidos, mientras que el equipo de Ricardo Zielinski salió de la zona de clasificación y es noveno, con ocho unidades.

Además, el local jugó con un hombre menos desde los 28 minutos de la segunda parte, por la expulsión del defensor Lisandro López.

En la próxima fecha, el conjunto de Omar de Felippe recibirá a Estudiantes, el sábado 30 de agosto a partir de las 17:00 horas, mientras que el “Pirata” deberá visitar a Defensa y Justicia, el domingo 31, a las 16:45 horas