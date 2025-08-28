  • Nuestras redes
Rumbo al Mundial 2026

Selección Argentina: confirman la lista para la doble fecha

Los dirigidos por Lionel Scaloni recibirán a Venezuela y luego visitarán a Ecuador.

Por redacción
| Hace 2 horas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la lista definitiva de convocados de la Selección argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

 

La principal novedad, además de la presencia de un Lionel Messi ya recuperado de una lesión muscular, es la inclusión de varios jugadores jóvenes.

 

Los tres arqueros seleccionados por Lionel Scaloni fueron Emiliano “Dibu” Martínez, quien ya tiene más que asegurada la titularidad por sus heroicas actuaciones, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

 

Por otra parte, los defensores elegidos por el oriundo de Pujato fueron Cristian RomeroNicolás OtamendiNahuel MolinaGonzalo MontielLeonardo BalerdiJuan FoythNicolás TagliaficoMarcos Acuña y Julio Soler, una de las grandes sorpresas de esta convocatoria.

 

En lo que respecta a la mitad de la cancha, se pudo ver un interesante mix entre varios experimentados y jóvenes promesas que se están consolidando en Europa, ya que los jugadores que recibieron el llamado fueron Alexis Mac AllisterExequiel PalaciosAlan VarelaLeandro ParedesThiago AlmadaNicolás PazRodrigo De PaulGiovani Lo Celso.

 

Por último, los volantes ofensivos y delanteros que completan la lista son Claudio EcheverriFranco MastantuonoValentín CarboniGiuliano SimeoneJulián ÁlvarezNicolás GonzálezLionel MessiLautaro Martínez y José Manuel López, este último de gran presente en el Palmeiras de Brasil y que quiere consolidarse como el tercer “9” de la Selección.

 

La acción para la Selección argentina en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas comenzará el jueves 4 de septiembre, cuando reciban a Venezuela, mientras que solo cinco días después visitarán a Ecuador en Guayaquil.

 

La Selección argentina está teniendo una gran participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y la primera posición en la tabla de posiciones debido a que acumulan 35 puntos y le sacan 10 de ventaja a su escolta, Ecuador, con solo seis unidades en juego.

 

