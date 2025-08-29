Toti, tarde, pero inseguro

El intendente de Juana Koslay, Jorge Videla, anunció, por fin, la contratación de personal para el Centro de Monitoreo que inauguró con bombos y platillos pero que nunca puso en funcionamiento.

Sobre el fin de su mandato en la comuna, “Toti” dijo que comenzará “la última etapa del plan integral de seguridad” con la flamante división instalada sobre la Avenida del Viento Chorrillero por fin en acción.

Claro que mientras el edificio era un lugar vacío y silencioso ocurrieron en la localidad una gran cantidad de robos y asaltos, algunos muy cerca del centro de monitoreo que, a la vez, está a una cuadra de la Comisaría 5ª. Entre los delitos que sufrieron los vecinos de la ciudad, el más grave fue el homicidio en ocasión de robo de Valentín Sosa, en el barrio Malvinas.

De todos modos, el anuncio de Videla en su reaparición en las declaraciones públicas no significa que el centro comenzará a funcionar de inmediato. El intendente dijo que “en las próximas semanas” se hará la convocatoria para sumar el personal que monitoreará las cámaras de seguridad.