River venció 2-0 a San Martín (SJ) y se mantiene líder del Grupo B

El "Millonario" se impuso 2-0 ante San Martín (SJ), por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputó en el Monumental, bajo el arbitraje de Darío Herrera, con Germán Delfino en el VAR. Con un equipo consolidado, River estuvo "tranquilo" a lo largo del encuentro y mostró su fuerza (aunque con una merma de energía para el segundo tiempo). Aún así, el equipo visitante "lo dio todo", con varios intentos por marcar la diferencia.



A los 15 minutos del primer tiempo, Maestro Puch tuvo una chance clara, con un mano a mano con Franco Armani, pero no pudo concretar el tanto. La pelota se estrelló contra el palo y se perdió la ilusión de los sanjuaninos.



Pocos minutos más tarde, Santiago Lencina aprovechó un rebote dentro del área chica y mandó la pelota al fondo de la red, marcando el primero para River.



A los 21 minutos del primer tiempo, Maximiliano Salas ganó una disputa dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Matías Borgogno.



Lo que quedó claro es que durante la primera parte del partido, el conjunto local desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas generó diversas chances claras de gol.



En el complemento del partido, el “Millonario” regresó al terreno de juego con una actitud diferente, la cual se observó en el desempeño del equipo. El 2-0 en la primera parte, conformó al plantel.

Otros resultados

En los otros partidos de la tarde del domingo, Riestra le ganó 1 a 0 a Talleres de Córdoba y lo complicó en la lucha por la permanencia.

El único gol del encuentro para el “Malevo” lo convirtió el defensor Jonatan Goitía, a los 31 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el elenco dirigido por Carlos Tevez no levanta cabeza y se complicó aun más en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. La “T” se encuentra en la vigésimo octava posición de la tabla anual con 18 puntos, mismos que Aldosivi (29º), y a uno de San Martín de San Juan (30º).

Sin embargo, el cuadro verdinegro también es el último ubicado en la tabla de promedios, por lo que el segundo descenso pasaría a ocuparlo el penúltimo clasificado en la tabla general del 2025. Ahora, la “T” visitará Victoria para enfrentar a Tigre el domingo 14 de septiembre desde las 20:00 por la siguiente jornada del campeonato local.

Por su parte, el “Malevo” sumó tres puntos clave y se metió en zona de puestos de Copa Sudamericana para el año próximo. En tanto, los comandados por Gustavo Benítez recibirán a Central Córdoba el viernes 12 de septiembre a partir de las 14:30.

Por su parte, Defensa y Justicia superó 2 a 1 a Belgrano de Córdoba.

Los goles del conjunto de Varela los convirtieron Rafael Delgado, a los 8 minutos del primer tiempo, y Juan Miritello, a los 35’ del complemento, mientras que Franco Jara de penal había convertido el tanto de la igualdad a los 30’ de la etapa inicial.

Con este resultado, los comandados por Mariano Soso alcanzaron la cuarta posición del Grupo A del campeonato local con 12 unidades y quedaron a dos del líder, Barracas Central.

Con información de NA.

