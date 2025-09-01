Niega el aumento del delito, pero desplaza al subjefe: la jugada contradictoria de Sosa

La escena roza lo surrealista: mientras la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, declara que el delito no crece, y asegura que la Policía “trabaja más que antes”, esta mañana anunció el retiro voluntario del comisario general Juan Carlos Leyes. Acto seguido, puso a Néstor Javier Miranda al frente como nuevo subjefe.

Este relevo, cuando menos, despierta suspicacias: si la ministra repite que todo “está bien”, ¿para qué mover una pieza clave en la fuerza? Sobre todo cuando el subjefe se va sin aclarar uno de los escándalos previos: las fajas policiales en la Jefatura Central, un episodio que nunca fue explicado y que todavía genera rumores y teorías.

Y atención, esto no es un hecho aislado: durante junio de 2024, Sosa ya había desplazado a toda la cúpula de la División Homicidios —el comisario Javier Sosa y su segundo jefe, Edgar— en un movimiento abrupto que ya despertó alertas sobre la estabilidad interna . Es evidente que detrás de las frases armónicas —“todo está bajo control”— hay una tensión latente en los pasillos de seguridad.

Que la ministra mantenga el discurso de calma frente a una escalada de hechos violentos —robos múltiples, un crimen en ocasión de robo—, y sin embargo gane en intensidad el desorden interno, es una contradicción que explota en plena cara del discurso oficial.

El balance: un cambio tarde, sin explicaciones contundentes y que, lejos de aportar confianza, amplifica los cuestionamientos a la gestión y pone bajo lupa toda la operatividad institucional.