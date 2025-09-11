La Virgen de la Quebrada celebra su día con música, cabalgata, misa y procesión

La Villa de la Quebrada, pueblo religioso central de la provincia, no solo tiene la festividad del Cristo. El sábado 13 de septiembre desde muy temprano y hasta la medianoche, los fieles festejarán el día de la Virgen de la Quebrada con música, misa y otras actividades.

Desde temprano, una cabalgata en el honor a la Virgen se iniciará para que los jinetes también demuestren su devoción. Está previsto que el recorrido comience a las 7:30.

A las 19:30 se celebrará la misa en el último día de la Novena en honor a la Virgen y al finalizar está previsto que en el atrio de la capilla se sucedan una serie de números artísticos entre los que desfilarán Aleliz, Hugo Alcaraz, los ballets Latidos de mi pueblo y Federanza, Jonás Guzmán y el siempre presente Gabriel Cantisani.

Durante la jornada habrá sorteos y servicio de cantina para que la espera hasta la medianoche, para recibir el día de la Virgen, tenga más atractivos. El domingo, finalmente, será la misa y la procesión.