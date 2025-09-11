La Virgen de la Quebrada celebra su día con música, cabalgata, misa y procesión
La Villa de la Quebrada vivirá un fin de semana especial con el final de la novena de la Virgen. El sábado a la noche esperan el día con música y sorteos en el atrio de la capilla.
La Villa de la Quebrada, pueblo religioso central de la provincia, no solo tiene la festividad del Cristo. El sábado 13 de septiembre desde muy temprano y hasta la medianoche, los fieles festejarán el día de la Virgen de la Quebrada con música, misa y otras actividades.
Desde temprano, una cabalgata en el honor a la Virgen se iniciará para que los jinetes también demuestren su devoción. Está previsto que el recorrido comience a las 7:30.
A las 19:30 se celebrará la misa en el último día de la Novena en honor a la Virgen y al finalizar está previsto que en el atrio de la capilla se sucedan una serie de números artísticos entre los que desfilarán Aleliz, Hugo Alcaraz, los ballets Latidos de mi pueblo y Federanza, Jonás Guzmán y el siempre presente Gabriel Cantisani.
Durante la jornada habrá sorteos y servicio de cantina para que la espera hasta la medianoche, para recibir el día de la Virgen, tenga más atractivos. El domingo, finalmente, será la misa y la procesión.
Más Noticias