  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

24°SAN LUIS - Jueves 11 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

24°SAN LUIS - Jueves 11 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Pueblo religioso

La Virgen de la Quebrada celebra su día con música, cabalgata, misa y procesión

La Villa de la Quebrada vivirá un fin de semana especial con el final de la novena de la Virgen. El sábado a la noche esperan el día con música y sorteos en el atrio de la capilla. 

Por redacción
| Hace 3 horas

La Villa de la Quebrada, pueblo religioso central de la provincia, no solo tiene la festividad del Cristo. El sábado 13 de septiembre desde muy temprano y hasta la medianoche, los fieles festejarán el día de la Virgen de la Quebrada con música, misa y otras actividades.

 

 

Desde temprano, una cabalgata en el honor a la Virgen se iniciará para que los jinetes también demuestren su devoción. Está previsto que el recorrido comience a las 7:30.

 

 

A las 19:30 se celebrará la misa en el último día de la Novena en honor a la Virgen y al finalizar está previsto que en el atrio de la capilla se sucedan una serie de números artísticos entre los que desfilarán Aleliz, Hugo Alcaraz, los ballets Latidos de mi pueblo y Federanza, Jonás Guzmán y el siempre presente Gabriel Cantisani.

 

 

Durante la jornada habrá sorteos y servicio de cantina para que la espera hasta la medianoche, para recibir el día de la Virgen, tenga más atractivos. El domingo, finalmente, será la misa y la procesión.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo