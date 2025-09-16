  • Nuestras redes
Tenia 89 años

Murió Robert Redford, una leyenda del cine

El actor y director, ícono de Hollywood y fundador del Festival de Sundance, falleció este martes en su casa de Utah.

Por redacción
| Hace 1 hora

Robert Redford, falleció este martes a sus 89 años en su residencia en Utah, Estados Unidos. Aún se desconocen las causas de su muerte. 

 

La triste noticia la confirmó Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, en un comunicado de prensa. Según detalló, el actor murió mientras dormía a la madrugada de este martes 16 de septiembre. 

 

Ampliaremos

 

