"Queremos que Tilisarao sea una ciudad moderna, turística y con identidad cultural”

El próximo 20 de septiembre, Tilisarao celebrará sus 136 años de historia con un evento cultural y festivo que también agasajará a los estudiantes. La propuesta, organizada por la Municipalidad, será gratuita y promete reunir a vecinos y visitantes de toda la provincia.



El intendente Juan Manuel Olguín destacó la importancia de la cultura como herramienta de unión comunitaria y motor de desarrollo económico local.

—¿Qué representa para usted este nuevo aniversario de Tilisarao?

-Es una fecha muy especial. Cuando asumí la intendencia entendimos que había que reforzar el proyecto cultural de la localidad. En un contexto de crisis y desfinanciamiento de los municipios, decidimos apostar al turismo de eventos como alternativa para generar un impacto económico positivo en nuestros emprendedores, comercios y prestadores de servicios. Retomamos una fiesta que había perdido fuerza y la convertimos en uno de los tres eventos más grandes de nuestra ciudad.

—¿A qué se refiere cuando habla de “turismo de eventos” y de una “ciudad moderna y turística”?

-Lo pienso como un ideal de crecimiento y desarrollo. Tilisarao debe ser una ciudad donde vivir sea cada vez más cómodo y atractivo, y que a la vez resulte interesante para quienes nos visitan. Hemos trabajado en infraestructura, en la planificación territorial junto a universidades, en el deporte con obras como el Centro Deportivo y múltiples escuelas deportivas, y en la cultura como una herramienta que nos da identidad. Queremos que la gente de Tilisarao se sienta orgullosa de vivir aquí, y que quienes nos visitan quieran volver, invertir y ser parte de esta comunidad.

—¿Qué se va a vivir el próximo 20 de septiembre?

Preparamos una grilla variada y gratuita para que todos puedan disfrutar. En la primera parte, tendremos folclore, tradición y homenajes por el aniversario, con la presencia de Los Hermanos Lucero y también el folclore local. Luego llegará la Fiesta del Estudiante, con propuestas pensadas para los jóvenes: música tropical con Chipote, artistas locales y un gran cierre con DJ. Además, se realizarán diversos homenajes y contaremos con la mejor gastronomía y una feria de emprendedores, que suman valor a la experiencia y potencian la economía local. Será un evento que combina la emoción de nuestra historia con la alegría de nuestros estudiantes.

Un evento para todos

“Queremos que esta fiesta sea un reflejo de lo que pensamos para Tilisarao: una ciudad moderna, con identidad cultural, abierta a todos y con igualdad de acceso, porque la entrada es gratuita. Pero también un espacio que genera movimiento económico real en nuestra localidad. Por eso invitamos a todos los puntanos a visitarnos y ser parte de esta celebración”, concluyó Olguín.