17°SAN LUIS - Domingo 21 de Septiembre de 2025

17°SAN LUIS - Domingo 21 de Septiembre de 2025

Adolfo París

La historia del chico que cría gallinas y se convirtió en Gran Maestro de Ajedrez

Vende los huevos de gallina y usa ese dinero para solventarse los viajes. En Carlos Paz alcanzó los puntos de Gran Maestro FIDE y se ratificó como una de las promesas del juego en Argentina. Vive en El Morro, tiene 18 años y comenzó a jugar en la pandemia.

Por redacción
| 19 de septiembre de 2025

El puntano Adolfo Paris, una de las promesas del ajedrez argentino, desplegó todo su talento en el Masters Ciudad de Villa Carlos Paz, donde con una rutilante actuación se consagró subcampeón y, además, se convirtió en Maestro FIDE (MF).

 

 

En ese certamen, el juvenil de 18 años que surgió en la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta (ULP), igualó en la cima al salteño Pablo Acosta. Al superar la barrera de los 2300 puntos de Elo FIDE, logró el título internacional.

 

 

Adolfo vive en un campo en el Morro y aprendió a jugar al ajedrez en plena pandemia a través de la Escuela de Talentos de la ULP, de la cual hoy se siente muy orgulloso. Como pasatiempo cría gallinas y vende los huevos que junta para poder costearse las competencias.

 

 

El torneo, que se llevó a cabo entre el 11 al 14 de septiembre en el Central Suites Hotel, fue organizado por el Circuito Open Chess Tour y fue considerado como Semifinal de los Campeonatos Argentinos Amateur.

 

 

Participaron 92 jugadores, la modalidad de competencia fue bajo el sistema suizo a 7 rondas y con partidas a un ritmo clásico de 90 minutos más 30 segundos de incremento.

 

 

En la ronda 5 derrotó al Gran Maestro uruguayo Andrés Rodríguez Vil y traspasó la barrera de los 2300 puntos de Elo Fide, lo que le otorgó el título de Maestro Fide MF.

 

 

Pero esto no fue todo, fue por más en el certamen y con los 6 puntos que conquistó sobre 7 en juego, igualó al Gran Maestro Pablo Acosta. Este último que por sistema de desempate se terminó quedando con el campeonato.

 

 

“Me siento feliz con partidas difíciles, la sala de juego es muy linda y el hotel también. Ahora mi objetivo es seguir subiendo Elo, aunque sé que es complicado”, reflexionó Paris tras la obtención del subcampeonato y la calificación de Maestro Fide.

 

 

En un repaso de la trayectoria del puntano en el juego ciencia, se menciona que comenzó a competir online durante la pandemia por el Covid 19 y que luego fue incorporado a la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta.  Al poco tiempo se consagró campeón argentino juvenil y en 2024 obtuvo el título de Candidato a Maestro (CM), tras su desempeño en el Abierto ProAm Copa Clarín.

 

