Poggi no quiso perderse la lujosas gala de Clarin
El gobernador de San Luis asistió al pomposo festejo por los 80 años de Clarín en Buenos Aires. Desde la agencia oficial se promocionó la participación.
Por redacción
| Hace 2 horas
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro y Claudio Poggi, gobernador de San Luis.
Clarín festejó sus 80 años en el Teatro Colón con una gala de lujo, alfombra roja, dress code exclusivo y prohibición de acompañantes. Hasta allí viajó el gobernador Claudio Poggi, que no quiso perderse la postal entre artistas, empresarios y mandatarios, mientras en San Luis la inseguridad y la crisis económica marcan la agenda cotidiana de los vecinos.
