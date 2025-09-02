Poggi no quiso perderse la lujosas gala de Clarin

Clarín festejó sus 80 años en el Teatro Colón con una gala de lujo, alfombra roja, dress code exclusivo y prohibición de acompañantes. Hasta allí viajó el gobernador Claudio Poggi, que no quiso perderse la postal entre artistas, empresarios y mandatarios, mientras en San Luis la inseguridad y la crisis económica marcan la agenda cotidiana de los vecinos.