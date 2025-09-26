El órgano tubular de la Catedral y los sonidos del cielo

El jubileo que la Iglesia Católica conmemora este año tiene celebraciones varias. Una de las que se vivirá este fin de semana es un concierto de órgano y coro que se realizará el sábado en la Iglesia Catedral, al finalizar la misa de la tarde.

El encuentro tendrá como protagonista al órgano de tubos que tiene el templo, que será ejecutado por Fray Francisco Marcelo Giuffrida, un sacerdote mendocino de la orden de los dominicos que cumple su misión en Buenos Aires.

El músico ejecutará un repertorio de grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Jean Langlais y Leon Böelman, entre otros. El músico pasó por San Luis durante un tiempo en el que estudió una carrera universitaria y participó de un coro.

A la actuación del fray se sumará la participación del coro Polifónico Santa Lucía, que ofrecerá un programa de obras corales de carácter sacro de reconocidos autores, entre ellos Ola Gjeilo, Giovanni Pergolesi y Edward Elgar.

El encuentro bajo el lema “La música como fuente de esperanza”, promete ser una experiencia cultural y espiritual que combina el órgano con el canto coral.

El concierto se realizará el día sábado 27 de septiembre, en la iglesia Catedral, a las 20 y la entrada será libre y gratuita.