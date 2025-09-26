El reposo anterior al vuelto más alto

El recital que el domingo “El plan de la mariposa” dará en San Luis es particular para los miembros de la banda porque será el último antes de uno que los tiene muy ocupados. Al finalizar la gira cuyana, el grupo de los hermanos Andersen se concentrará exclusivamente en su primer estadio en la Ciudad de Buenos.

La cancha de Argentinos Juniors será el escenario el 11 de octubre de la consagración del grupo como uno de los más convocantes del país. “Estamos muy manijas, ensayando un montón, con muchas horas juntos”, dijo el cantante, Sebastián, a El Diario de la República.

Gracias a esa coincidencia, los espectadores de San Luis se verán beneficiados porque la energía de la banda estará a tope ante la cercanía de un concierto importante. En ese sentido, Sebastián adelantó que en el show puntano (el domingo a las 21 en Comuna, con Manu Martínez como apertura invitada) funcionará como una buena ocasión para probar cosas que podrían estar en La Paternal.

“Hace mucho tiempo que vamos a la provincia porque nos gusta mucho, a tal punto que alguna vez fui de vacaciones”, dijo el cantante, quien recordó que el primer recital de “El Plan...” en San Luis fue en 2016, en All right, donde compartieron escenario con “Vorsotto”, una banda que considera amiga. “Cada vez que vamos armamos una comilona”.

Buena parte de la noche en San Luis será la continuidad de la presentación de “Correntada”, el disco más reciente de la banda, más el estreno de “El cantar de los anzuelos”, la canción que subieron hace apenas algunos días a las plataformas.

“Sentimos que cada vez viene más gente a escucharnos -resumió-, más gente canta nuestras canciones y tiene ganas de compartir un rato con nosotros. A los recitales van adultos, van adolescentes, el clima es muy relajado y eso sirve para que la convocatoria sea mayor”.

De hecho, “El Plan...” ya tocó dos veces en el Luna Park y una en Movistar Arena, dos estadios muy grandes de Buenos Aires.

Así y todo, el placer de tocar en las provincias es grande para Sebastián. “A mí me gusta mucho tocar en el interior del país, nosotros somos de Necochea, así que conocemos la situación. La vibración que hay en el interior es distinta: la gente se acerca a saludar, se conoce entre sí, puede celebrar de otro modo”.