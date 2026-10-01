Los vínculos de una banda que siempre tiene a San Luis en el radar

En apenas seis días, “Las pastillas del abuelo” lanzarán un nuevo disco por lo que la ansiedad llega a niveles difíciles de controlar. Para calmarla en parte, el jueves a la noche se subirán al colectivo de gira con el que llegarán a San Luis para su reecuentro con los puntanos.

La parada en Roma Multiespacio del viernes 3 de octubre a las 21:30 -producción de Diego Sosa manager group- será la anteúltima antes del lanzamiento de “Vínculos”, un disco que grabaron en Córdoba y que tiene diez canciones que “nos representan y que justifican el nombre del álbum”, dijo Santiago Bogisich, el bajista del grupo.

El disco fue grabado en febrero en Córdoba y es el sucesor del que lanzaron por los 20 años de la banda, que tenía apenas dos temas nuevos y muchas reversiones con invitados especiales. Ahora llegaron al estudio con las canciones bien preparadas, tras mucho ensayo y una selección de temas que hablan del amor, de la amistad y la naturaleza.

“El hecho de grabarlo frente a las sierras, mirando el paisaje le dio un toque particular”, aseguró Santiago, quien dijo que esta vez la banda llegó a la grabación mejor que otras veces, por la cantidad de horas que le dedicaron a la preproducción, iniciada en octubre del año pasado.

En el show del viernes estarán los tres adelantos que se conocen del disco nuevo (“Tarot”, “Una contra otra” y “Excusa”) pero estará centrado en un recorrido por toda la discografía pastillera. El bajista es justamente el encargado de armar la lista y su misión es buscar el equilibrio como para que tanto los músicos como el público queden conformes con el repertorio.

Preocupado por el clima (“no se sabe si salir con paraguas o con remera”), Santiago dijo que prefieren dejar que “Vínculos” tenga un recorrido más extenso antes de presentarlo formalmente, aunque en noviembre, en el Movistar Arena, tras la gira por España de solo una semana, habrá más canciones de "Vínculos".

El músico prometió que “seguramente” estarán en San Luis para la presentación del disco el año que viene y reconoció que la provincia es –junto a Córdoba y Mendoza- una en la que más sienten y aprecian el cariño de la gente. “No es fácil hacernos sentir como en casa, y eso pasa en San Luis”.