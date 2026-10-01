La ductilidad y la mirada de un grupo de mendocinos trajinantes

Conformado por músicos de enorme experiencia en Mendoza, “Cruciales” es un cuarteto que tiene por norma ensayar a la mañana y tocar por la noche. Pasarán el fin de semana en San Luis para dar dos conciertos, en el mismo lugar aunque con distinto formato, distinto nombre y repertorio.

El viernes a las 21 en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco mostrarán sus versiones de los clásicos de la música latinoamericana, “adaptados a nuestra forma de ver y de tocar, porque a medida que nos pinta la vejez nos ponemos más selectivos”, bromea Paito Figueroa, histórico músico de la provincia vecina.

La segunda presentación será el domingo, cuando el grupo que completan Pablo Riquero, Anabel Molina y Pablo Quiroga se transforme en “Sienvolando” y hagan su homenaje a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina. “Hacemos las que consideramos las nueve o diez canciones más logradas de estos genios”, señaló Riquero, un intérprete que durante años vino a San Luis con su grupo “Vida” para tocar en “The movie”, el recordado bar de la avenida Illía, además de acompañar a Nito Mestre en algunos conciertos que dio en la provincia.

Entre un show y otro, cambiará la disposición de la banda, lo que demuestra la ductilidad que los integrantes que varían del bajo al canto, de la flauta traversa a la guitarra y del piano al bajo eléctrico.

“En los proyectos –aclaró Figueroa- ponemos nuestra visión particular, propia. En Cruciales, de lo que creemos son los clásios de Latinoamérica, de hace cien años hasta la fecha”. Molina, por su parte, adelantó que en el show de San Luis harán una canción propia por primera vez.

Debido a la cercanía greográfica, todos los integrantes tienen estrecha vinculación con San Luis ya sea por las veces que vinieron a tocar o por algunas relaciones parentales. El caso más firme es el de Paito, casado con una puntana y que conoce “de Luján a Nueva Galia y de Carpintería a Villa Mercedes”.

“Me encanta San Luis porque me trae muchos recuerdos de mi infancia, he crecido admirando a los músicos de provincia que se vienen haciendo lugar. Es dificil llegar a un escenario”, dijo Anabel.

A Quiroga, en tanto, lo tienen un poco ansioso dos situaciones: por un lado que buena parte de la familia de su esposa estará presente en el concierto y verá por primera vez este espectáculo. Y por otro que hace mucho tiempo que no toca en San Luis. “La última vez –recordó- fue en la Fiesta de la Calle Angosta, como parte de la Orquesta de guitarras Tito Francia".

La noche libre del sábado que les regalará la minigira por San Luis ya tiene un plan perfecto para los integrantes. Como es el cumpleaños de la esposa de Paito, puntana ella, las reuniones van a ser en torno a la torta. “Seguramente vamos a remomar la noche del viernes y a esperar la del domingo”, dijo Riquero.