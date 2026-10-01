El primer fin de semana tiene una renovación fuerte en la cartelera

Comienza octubre y la renovación es total en las carteleras de cine de San Luis y Villa Mercedes, que recibirán entre ambas siete nuevas películas para compartir con sus espectadores. Dos animaciones, dos comedias, un drama, una que es pura adrenalia y la que puede ser una de las producciones más importantes del último trimestre se asientan en la grilla.

Esa denominación le cabe a “Digger”, una película del mexicano Alejandro González Iñárritu con el protagónico de Tom Cruise, quien asume un papel poco frecuente en su carrera, el de un exitoso empresario que quiere convencer al mundo de que puedo salvarlo del desastre ecológico que él mismo provocó.

El actor se sometió a un sorprendente cambio físico para interpretar al empresario más poderoso del mundo, Digger Rockwell.

Otra de las novedades es “Verity: la sombra de un engaño”, una película que tiene en su elenco a Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett y que describe la vida de una escritora en problemas que recibe una oportunidad difícil de rechazar: continuar el trabajo de otra reconocida autora, quien ya no puede escribir, e instalarse en la casa donde la estrella literaria vive con su familia.

Ambas películas se verán en las salas de San Luis y Villa Mercedes, al igual que “Escondida en mi cabeza”, el estreno nacional de la semana que tiene el protagónico del uruguayo Nicolás Furtado y un elenco ecléctico compuesto por Agustina “Papryka” Suásquita, Alejandra Flechner, Louta, Iair Said, Mike Chouhy, Charo López, Maxi de la Cruz y Joaquín Levinton.

El protagonista es un joven inmaduro que el mismo día pierde su trabajo y a su novia, una situación que es aprovechada por un amigo para recomendarle que invierta en bitcoins.

De las dos animaciones que llegarán a las salas, una estará tanto en Cinemacenter como en Cines Fénix de Villa Mercedes: “Guardianes del museo 2”, la continuidad de la divertida historia de animalitos que tienen que cuidar de las obras de arte. La otra, “Cuentos del jardín mágico”, venida de Chequia, tiene un poco más de seriedad detrás de tres hermanos que visitan a su abuelo por primera vez tras la muerte de su abuela.

Solo en San Luis se verán además “Vértigo 2”, sobre un grupo de escaladores que se ven en serios problemas en la altura; y “Relajadas y muy peligrosas”, una comedia sobre cuatro amigas que deciden pasar un fin de semana de spa.