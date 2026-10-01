El Gobierno adjudica equipos a la Maternidad, pero persisten las deudas salariales

Maternidad Teresita Baigorria. De ser un establecimiento modelo, influyente, a un espacio abandonado. El Gobierno solo asiste la institución "bajo presión" de la opinión pública. Foto: ANSL.

El Gobierno provincial no sabe para dónde arrancar. Las críticas crecen, el hartazgo se expande. En medio de ello, las autoridades salen a “tapar pozos”. El más reciente tiene que ver con la adjudicación de equipamiento e instrumental hospitalario por más de 1.000 millones de pesos para la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria”.

La medida llegó luego de un fuerte reclamo impulsado por los profesionales de la salud, quienes desde hace meses denuncian una situación de extrema complejidad marcada por sueldos bajos, falta de recursos y una prolongada falta de respuestas oficiales. Incluso el ninguneo había llegado a tal punto, que otros establecimientos de menor relevancia técnica percibían más inversiones que la Teresita Baigorria, que es la de mayor complejidad.

De acuerdo con la información oficial, la inversión destinada a la institución asciende a $1.026.386.618,92 (que se suma a los más de $460 millones invertidos previamente en refacciones edilicias inauguradas en diciembre de 2025). Hasta ahí cualquier lector desprevenido puede pensar que se trata de un buen impulso a la salud, pero la cuestión dista de la realidad.

La compra que “comprende 30 renglones solicitados por el área de Infraestructura Hospitalaria”, los cuales apuntan asectores críticos como quirófanos, áreas de neonatología con equipos de alta complejidad, laboratorios e instrumental de videolaparoscopía, apenas configura una medida cosmética.

La cruda realidad: salud abandonada

Desde el sector sanitario advierten una crisis estructural profunda. Los trabajadores venían advirtiendo que las demandas formales presentadas mediante expedientes al Ministerio de Salud desde el mes de marzo no habían tenido acogida ni llamado al diálogo por parte de los funcionarios, manteniendo una actitud de aparente desidia frente a las condiciones laborales.

Y alcanza con mirar los datos objetivos. Mientras la administración provincial prioriza desembolsos que superan los mil millones de pesos en esta área, solo la Secretaría de Comunicación dispondrá de 20 mil millones de pesos para el próximo año, una cifra absolutamente desproporcionada frente a las urgencias de la salud pública.

Cabe remarcar que la Maternidad Teresita Baigorria es el centro de mayor referencia y complejidad en la provincia, siendo el único establecimiento público capaz de asistir a bebés prematuros extremos desde los 500 gramos.

Esto quedó demostrado recientemente cuando el personal debió montar un quirófano improvisado dentro de la propia sala de neonatología junto a un cardiocirujano pediátrico para salvar la vida de un recién prematuro.