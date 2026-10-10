Robaron en un stand de la ExpoRural y la encargada estalló en las redes

En el mismo momento en que un grupo de productores agropecuarios del sur de la provincia manifestó su preocupación por los robos que sufren en los remates que se organizan en la zona, en la mismísima Sociedad Rural de San Luis, en la reunión más importante del año para el sector, la 79 ExpoRural, también se produjeron robos que acrecentaron una inseguridad que no reconoce límites.



Eso es lo que llevó a una emprendedora que tiene su stand en la feria que se desarrollará hasta el domingo a calificar a San Luis como “tierra de nadie”. “Viajamos por todo el país y nunca nos pasó algo parecido”, dijo.

La trabajadora denunció que en la noche, cuando las luces de la feria estaban apagadas, entraron a robar en el stand que tiene en el espacio del oeste de la ciudad y que de no ser por el sereno que dejó por su cuenta, las pérdidas hubieran sido totales. A la tienda le rompieron la lona y los ladrones se llevaron siete cuchillos grandes.

“Es una situación indignante, nosotros recorremos el país y trabajamos honestamente”, señaló la productora, quien también deslizó críticas a la organización por “cobrar por seguridad pero cuando pasa algo nadie se hace responsable”.

Lo más grave para los propietarios no fue el robo sino que cuando un ladrón se vio descubierto, mostró un cuchillo de los que había robado y lo amenazó con atacarlo. "Por suerte no pasó una tragedia. Necesitamos que alguien se haga responsable, porque no estamos hablando solamente de mercadería, sino de la seguridad y la vida de quienes estamos acá trabajando. Todavía nos quedan dos días en la Rural y necesitamos respuestas", agregó la víctima.

Al final de su posteo, la damnificada dejó algunas preguntas que nadie acertó en responderle. “¿Quién nos cuida a los que venimos a trabajar?, ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿San Luis se volvió tierra de nadie?”.