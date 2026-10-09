Preocupa a los productores del sur una nueva forma de robo en los remates

Una nueva modalidad de robo preocupa a los productores ganaderos del sur de la provincia, quienes notaron en los últimos remates organizados en la zona que sus camionetas fueron atacadas por delincuentes que robaron dinero, tarjetas de crédito y otras pertenencias.

La acción también perjudicó a otros asistentes a los encuentros ganaderos de Nueva Galia y Rancul, en La Pampa, las dos localidades más afectadas por la delincuencia. Un comunicado emitido por un conjunto de productores indicó que “la modalidad consistiría en la apertura de camionetas y otros vehículos mediante la inhibición de sus sistemas de cierre automático, lo que permitiría acceder al interior sin ocasionar daños visibles”.

Es por eso que las organizaciones recomendaron extremar las medidas de seguridad y “verificar manualmente que los vehículos hayan quedado correctamente cerrados”. Además les indicaron a los productores que comuniquen cualquier situación sospechosa a las autoridades.

En el mismo comunicado, los damnificados solicitaron a los organizadores de remates y a los responsables de la seguridad “reforzar la vigilancia en los estacionamientos y adoptar medidas preventivas para proteger a quienes concurren a estos encuentros”.

A la vez pidieron que quienes hayan sido víctimas de hechos similares realicen la denuncia correspondiente y aporten información que permita esclarecer lo sucedido.