Asaltaron a una emprendedora en su nueva dirección: "Es el segundo robo en el año"

La ola de inseguridad que golpea a diario a vecinos y comerciantes de San Luis sumó un nuevo episodio indignante. Esta vez la víctima fue una joven emprendedora que reabrió las puertas de su negocio con la ilusión de construir un futuro mejor y terminó siendo blanco de la delincuencia en pleno microcentro puntano.

El hecho ocurrió este viernes, cerca de las 20:15, en el local de artículos de limpieza ubicado en calle Rivadavia 1156, entre Las Heras y Bolívar. En diálogo con El Diario de la República, la propietaria de la tienda, Gema María Gerónimo, relató la secuencia de angustia e impotencia que le tocó vivir: "Un delincuente ingresó a mi local y me exigió que le entregara toda la recaudación. Cuando me resistí, agarró la caja registradora y la arrojó, llevándose el dinero que había adentro. También me exigía que le entregara mi cartera, pero me negué".

El lugar del hecho. Foto: gentileza.

El ataque generó profunda preocupación en la zona, especialmente considerando que la comerciante había inaugurado su local en esta nueva dirección hace apenas dos semanas. Para la damnificada se trata además de un golpe reiterado, ya que es el segundo robo que sufre en lo que va del año.

"Detrás de mi negocio hay muchísimo esfuerzo, sacrificio, horas de trabajo y sueños. Cuesta muchísimo levantar un negocio, sobre todo con lo difícil que está la situación económica hoy en día, para después tener que atravesar estos momentos de inseguridad", lamentó.

La mujer decidió no radicar la denuncia formal al constatar que el asaltante era un menor de edad, reflejando el desencanto social frente a la falta de respuestas: "Lo agarran y lo sueltan ahí nomás", cuestionó, al tiempo que advirtió que la misma noche del viernes se registraron numerosos robos en el centro capitalino y remarcó las deficiencias en el alumbrado público de la zona, señalando que "las luminarias en las calles no se prenden a horario o directamente no prenden".

Sin respuestas concretas y en un clima de permanente incertidumbre para el sector comercial, la víctima apeló a visibilizar su caso para exigir mayor prevención y patrullaje en las calles puntanas. "Necesitamos seguridad, necesitamos poder trabajar tranquilos y abrir las puertas de nuestros negocios sin miedo. Hoy me tocó a mí, pero mañana le puede pasar a otro comerciante. Solo quiero trabajar tranquila, cuidar lo que tanto me costó construir y seguir adelante con mi emprendimiento", concluyó.