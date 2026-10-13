Inseguridad sin freno: les llevaron hasta los toallones y los ladrones "caminan libres"

La pesadilla no da tregua para la familia Ibáñez. Tiempo atrás, su caso conmovió a la comunidad cuando delincuentes le robaron la bicicleta a Kevin, un adolescente que la había recibido con enorme esfuerzo por su cumpleaños. En aquel momento, la historia tuvo un destello de luz cuando un empresario, sensibilizado por la indignante situación, le regaló una bicicleta nueva. Sin embargo, la calma duró poco: la inseguridad volvió a golpear con una saña desgarradora.

En esta oportunidad, los ladrones desvalijaron por completo la vivienda de Ramón Ibáñez, ubicada en el Barrio 544 Viviendas. Aprovechando que el hombre —que trabaja realizando changas— debió ausentarse a pasar la noche fuera por un trabajo distante, los malvivientes ingresaron al domicilio y arrasaron con todo a su paso: se llevaron el televisor, la garrafa, ollas, calzados, indumentaria e incluso los toallones. Ramón quedó literalmente con lo puesto, al punto de que su familia debió asistirlo urgentemente con prendas prestadas.

Katerine Ibáñez, hija de Ramón y mamá de Kevin, relató con impotencia que los autores del hecho son los mismos sujetos que asolan la zona de manera constante. La indignación escaló a niveles insoportables al constatarse que, al momento de la aprehensión policial, los sospechosos —dos hombres de 26 y 30 años— llevaban puesta la misma ropa y calzado sustraídos a su padre y ofrecían las pertenencias robadas a través de redes sociales.

A pesar de las pruebas, de las imágenes recopiladas y de los testimonios aportados, la decisión de las autoridades cayó como un balde de agua fría: dispuso la inmediata liberación de los acusados aduciendo "falta de pruebas".

Hoy, los delincuentes transitan con impunidad luciendo las prendas de la víctima, mientras a Ramón le exigen engorrosos trámites burocráticos ante el juzgado para poder recuperar apenas un par de zapatillas y las pocas pertenencias secuestradas.

“La justicia de San Luis es un asco, no tienen empatía ni vergüenza”, expresó Katerine en diálogo con El Diario de la República, reflejando el desamparo de una familia que tuvo que recurrir a la instalación de cámaras de seguridad por cuenta propia para intentar defenderse en una zona que se ha convertido, según denuncian los propios vecinos, en tierra de nadie.