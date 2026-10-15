Asambleas Socioambientales: "La tierra, el agua y nuestros territorios no se entregan"

Bajo la consigna "¡La tierra, el agua y nuestros territorios no se entregan!", el colectivo que reúne a vecinos autoconvocados, comunidades organizadas y organizaciones sociales, advirtió que las políticas nacionales y provinciales "profundizan un modelo que privilegia a los grandes capitales por encima de las comunidades y los bienes comunes".

Cuestionaron en San Luis "la pérdida de jerarquía institucional del área de Ambiente, el impulso de nuevos proyectos mineros, las denuncias por desmontes y la elaboración de planes territoriales sin participación ciudadana".

"La tierra no es una mercancía. El agua no es un negocio. Los bosques no son obstáculos. Los territorios no están vacíos", remarcaron.

Exigen el "rechazo completo, definitivo y sin concesiones" del DNU y advierten que la suspensión provisoria por parte de la Corte del artículo que derogaba la Ley de Tierras "no resuelve la cuestión de fondo".

Vincularon el decreto con el RIGI y otras políticas de promoción extractivista, y exigieron al Gobierno provincial controles efectivos, protección de bosques nativos y cumplimiento del art. 41 de la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Convocaron a movilizar hoy:

- San Luis Capital: 17:00, en el Rectorado UNSL

- San Francisco del Monte de Oro: 17:30, en la Plaza Pringles

- Merlo: 17:00, en la Avenida del Sol y Eva Duarte