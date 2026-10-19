A un mes de iniciada, la primavera todavía no logra asentarse

Apenas un poquito en el mediodía del Día de la madre y a cuentagotas en la semana pasada fue lo que hasta ahora se vivió de clima primaveral en la provincia. Los vientos, las lluvias y el frío intenso por las noches se instaló en San Luis desde la llegada de la estación de los flores.

La situación continuará durante la semana que empieza el lunes 19 de octubre, un día de condiciones estables, ventoso, y con aumento de las temperaturas en gran parte de la provincia, aunque el cielo estará mayormente nublado. Habrá baja probabilidad de precipitaciones aisladas en el sur



Las mínimas promediarán los 11° mientras que las máximas alcanzarán los 21.

Para el martes el pronóstico marca la continuidad de la inestabilidad y el poco cambio de las temperaturas. El cielo estará de mayormente nublado a parcialmente nublado con lluvias y tormentas y viento del noreste con rafagas fuertes en el noroeste provincial.

Al día siguiente, cuando se cumpla un mes de primavera, habrá un leve ascenso de las temperaturas y las lluvias permanecerán, aunque aislaads. La mínima será de 12 y la máxima de 25.

Pero el jueves volverá la inestabilidad, seguirán las nubes y habrá lluvias de variada intensidad en todo el territorio provincial. Además, regresará el viento, del sureste, con ráfagas muy fuertes.