Instituto no perdonó a Independiente: lo goleó 4 a 1

Instituto de Córdoba le ganó 4 a 1 a Independiente en el estadio Libertadores de América por el Torneo Clausura. El “Rojo” jugó todo el segundo tiempo por la expulsión de Maximiliano Meza, por doble amarilla.

En un partido disputado por la fecha 11 del torneo local, los goles para Instituto los convirtieron Jeremías Lázaro para Instituto (16´PT), Hernán De La Fuente (6´ST), Matías Gallardo (20´ST) y Álex Luna (35´ST). Mientras tanto, Maximiliano Meza (22´PT) había empatado parcialmente.

Con esta victoria, el conjunto cordobés llega a 25 puntos y se consolida como único líder del Grupo A del Torneo Clausura. En tanto, el “Rojo” quedó con 17 unidades y, por ahora, continúa en puestos de playoffs (está sexto, con tres puntos más que Unión).

El partido fue ampliamente dominado por Instituto, a pesar de algún envión anímico de Independiente en el primer tiempo, sobre todo en los instantes previos y posteriores al gol de Maxi Meza. Sin embargo, la expulsión del jugador por doble amarilla condicionó muchos los planes del elenco de Jadson Viera.

En la primera mitad, arrancó mejor la “Gloria” imponiéndose en la mitad de la cancha y anulando los ataques del “Rojo”. A los 16 minutos, Matías Gallardo puso una pelota picada y en profundidad para Tissera, este se proyectó por derecha, metió el centro atrás y, en dos tiempos, Jeremías Lázaro definió para el 1 a 0 de Instituto.

Minutos más tarde, a los 21, Independiente aprovechó una pelota parada, Santiago Montiel la metió pinchada al área y Maximiliano Meza quedó de frente al arco para poner el 1 a 1. Tras una revisión en el VAR, se confirmó que el mediocampista no estaba en offside y se convalidó la acción.

Sin embargo, así como fue héroe, el propio Meza terminó opacando la noche para el “Rojo” y quebrando el trámite del partido. Con una amarilla encima, el ex River le fue muy fuerte de atrás a Tissera para cortar un ataque, recibió otra cartulina y se fue a las duchas a los 43 del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, hubo un golpe de efecto positivo para Instituto con el hombre de más y Diego Flores mandó a la cancha a Hernán De La Fuente en lugar de Giuliano Cerato. A los 6 del complemento, De La Fuente apareció por el segundo palo para capturar un rebote y anotó el 2 a 1 para el elenco cordobés.

El gol tempranero en la segunda mitad descolocó a Independiente y, más allá de un cabezazo peligroso de Iván Morales tras el centro, prácticamente no generó oportunidades hasta el final del partido.

El tercero para Instituto llegaría a los 20 del complemento tras una muy buena jugada de Matías Gallardo. El mediocampista central se acomodó en la medialuna, le dio a colocar y la clavó sobre el ángulo derecho del arco que defendía Rodrigo Rey.

El 3 a 1 generó un clima hostil en el Libertadores de América, con los hinchas exigiendo un poco más de entrega a los jugadores. Independiente intentó ir para adelante, con centros y acciones aisladas, pero nunca pudo ponerse en partido.

El mazazo final llegaría a los 35 minutos, con una contra bien llevada por el elenco cordobés. Álex Luna quedó con terreno para correr, pasó a los dos defensores y se fue mano a mano con Rey. Así, definió sobre la derecha del arquero y cumplió con la ley del ex para poner el 4 a 1 final.

En la próxima fecha, el líder Instituto enfrentará a Boca de local el viernes 9 de octubre desde las 19:30. Por su parte, Independiente internará dar vuelta la página contra Talleres de Córdoba en condición de visitante el domingo 11 desde las 21:30.

La síntesis del partido

Torneo Clausura

Zona A - fecha 11

Independiente - Instituto de Córdoba

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: José Carreras

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Franco Calderón, Ramiro Martino; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Santiago Montiel; Maximiliano Meza, Matías Abaldo, Iván Morales. DT: Jadson Viera.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Agustín Massaccesi, Giuliano Cerato; Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera, Alex Luna. DT: Diego Flores.

Goles en el primer tiempo: 16m. Jeremías Lázaro (Ins), 22m. Maximiliano Meza (Ind).

Goles en el segundo tiempo: 6m. Hernán De La Fuente (Ins), 20m. Matías Gallardo (Ins), Alex Luna (Ins).

Expulsados en el primer tiempo: 22m. Maximiliano Meza (Ind)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Hernán De La Fuente por Giuliano Cerato (Ins), 17m. Nahuel Banegas por Ramiro Martino y Lautaro Millan por Matías Abaldo (Ind), 21m. Facundo Suárez por Matiás Tissera (Ins), 28m. Felipe Tempone por Mateo Pérez (Ind), 36m. Lucas Sanseviero por Jeremías Lázaro, Ignacio Méndez por Gustavo Abregú y Jonás Acevedo por Matías Gallardo (Ins), 43m. Santiago Arias por Leonardo Godoy y Luis Ávila por Iván Morales (Ind).