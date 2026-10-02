Freud, Pizarnik y la experiencia límite del goce de la poesía

Sigmund Freud dijo alguna vez: “Lo que yo no puedo explicarle pregúnteselo a las poetas”. En “Erotismo, goce y soledad en la poesía de Alejandra Pizarnik”, la charla que el sábado 3 de octubre dará el psicoanalista mendocino Daniel Boromei, esa indicación se seguirá al pie de la letra para indagar a través de la obra de la poeta conceptos fundamentales del psiquismo humano.

Boromei obtuvo un posgrado en la Universidad de Pittsburgh, es docente universitario y especialista en el cruce entre psicoanálisis y literatura. También está vinculado al teatro a través de la actuación y la dramaturgia; y a los medios de comunicación por su tarea como columnista y conductor de radio.

"La obra de Pizarnik abarca desde un extenso corpus poético hasta un diario de mil páginas, pasando por escritos, ensayos, relatos cortos y hasta una breve novela. En esta oportunidad trabajaremos sobre su hermosa y tremenda obra poética”, dijo Boromei, quien llegará nuevamente a Atípica cultural, de San Martín 842, para la charla.

El psicoanalista recorrerá “varios poemas que iluminan conceptos psicoanalíticos como el erotismo, el goce, la soledad y la feminidad”.

Prometió un encuentro íntimo y profundo alrededor del psicoanálisis y la literatura, “justamente en una época que tiende a hacer desaparecer lo íntimo, con la promoción a través de las pantallas de la desconexión entre las personas”.

Boromei dijo que Pizarnik escribió desde la herida del lenguaje y el dolor de las palabras que faltan, “para nombrar el mundo y la existencia”. “Hizo su obra para reparar, conjurar, las heridas”, sostuvo.

La cita en Atípica –a partir de las 18- será una oportunidad para conversar alrededor de la poesía y el psicoanálisis, un ritual poético donde la premisa es dejarse llevar por las palabras de la poeta y al final conversar acerca de lo que ese ritual dejó.