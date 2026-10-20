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Con su obra

El año viajero de Marcelo Di Gennaro

Tras girar por primera vez por España con "Rojos globos rojos", el experimentado actor participó de un festival en Medellín, donde realizó dos funciones de la pieza. De regreso, organiza un festival para los primeros días de noviembre. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Fue un año de viajes y teatro para Marcelo Di Gennaro, el histórico actor y director puntano que decidió sacar a pasear a su unipersonal “Rojos globos rojos” y cosechó aplausos en otras latitudes. La semana pasada la pieza llegó a Colombia luego de su paso, en junio, por España.

 

 

La obra escrita por el gran Eduardo Pavlovsky representó a la provincia en el Festival Colombiano de Teatro de la mano y el cuerpo del actor puntano, que celebró dos funciones en Medellín. La primera fue el jueves 8 de octubre en la Sala Tomás Carrasquilla del Pequeño Teatro y la segunda al día siguiente, en el mismo espacio.

 

 

Di Gennaro viajó como representante del grupo “Gente de teatro”, la compañía puntana que lleva casi 50 años en la escena, y llevó un mensaje político y poético sobre la dignidad de los actores que se suben a los escenarios.

 

 

La misma obra fue paseada por Marcelo entre mayo y junio por España, donde recolectó presentaciones en Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante.

 

 

De regreso a San Luis, el actor se puso a trabajar en un ciclo de teatro que se realizará entre el 5 y 9 de noviembre para celebrar el aniversario del grupo al que pertenece y homenajear la memoria de Alejo Sosa,el director teatral fallecido este año.

 

 

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