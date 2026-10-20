El año viajero de Marcelo Di Gennaro

Fue un año de viajes y teatro para Marcelo Di Gennaro, el histórico actor y director puntano que decidió sacar a pasear a su unipersonal “Rojos globos rojos” y cosechó aplausos en otras latitudes. La semana pasada la pieza llegó a Colombia luego de su paso, en junio, por España.

La obra escrita por el gran Eduardo Pavlovsky representó a la provincia en el Festival Colombiano de Teatro de la mano y el cuerpo del actor puntano, que celebró dos funciones en Medellín. La primera fue el jueves 8 de octubre en la Sala Tomás Carrasquilla del Pequeño Teatro y la segunda al día siguiente, en el mismo espacio.

Di Gennaro viajó como representante del grupo “Gente de teatro”, la compañía puntana que lleva casi 50 años en la escena, y llevó un mensaje político y poético sobre la dignidad de los actores que se suben a los escenarios.

La misma obra fue paseada por Marcelo entre mayo y junio por España, donde recolectó presentaciones en Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante.

De regreso a San Luis, el actor se puso a trabajar en un ciclo de teatro que se realizará entre el 5 y 9 de noviembre para celebrar el aniversario del grupo al que pertenece y homenajear la memoria de Alejo Sosa,el director teatral fallecido este año.