Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026
El delantero inglés fue reconocido por su gran temporada en el Bayern Múnich y su Mundial con la selección inglesa. La española Alexia Putellas se adjudicó este galardón por tercera vez en su carrera.
Por redacción
| Hace 3 horas
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25 de octubre de 2026