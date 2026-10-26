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Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

El delantero inglés fue reconocido por su gran temporada en el Bayern Múnich y su Mundial con la selección inglesa. La española Alexia Putellas se adjudicó este galardón por tercera vez en su carrera.

Por redacción
| Hace 3 horas
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