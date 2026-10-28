Cinco películas de terror hacen que las pantallas escupan sangre en Halloween

En coincidencia con Halloween, los cines de San Luis reciben el “Horror fest”, un apartado en el calendario anual durante el que las salas aprovechan para mostrar estrenos y revivir clásicos del género. Cinco películas en Cinemacenter y dos en Cines Fénix componen la fecha especial que, en el complejo del shopping, tendrá las entradas a mitad de precio.

“El bosque salvaje” es uno de los estrenos en común en las dos salas, una historia en stop motion sobre un nene que creció escuchando las historias de un descampado cercano a su casa al que no puede entrar, hasta que tiene que hacerlo para salvar a su hermano.

La otra historia es “La caja del demonio”, una película en la que una mujer se retira a un pueblo rural para recuperarse de la muerte de su madre acompañado por su primo y deben soportar a un vecino que quiere romper con la paz que fueron a buscar.

Solo en San Luis, habrá otras tres películas que llenarán la pantalla de terror. “Pinocho sin cuerdas”, una reimaginación del clásico al que se sumarán dos producciones que ya pasaron por las salas: “Estación zombie”, que cumple diez años de su estreno y la versión extendida de la reciente “Backrooms”.