“Sideral”: el universo del arte se despliega en una noche mágica en la capital puntana

El Centro Cultural Puente Blanco abrirá sus puertas este viernes 30 de octubre, a las 20:30, para dar vida a “Sideral”, una fascinante propuesta multisensorial impulsada por el colectivo Kubiker —conformado por Maximiliano Preti, Chelo es Arte, Rosa Zambrano Centeno y Carina Cantisani— junto a los reconocidos creadores invitados Andrés Bustos Flitt y Carlos Urteaga.

A través del dibujo, la pintura y las técnicas mixtas, cada artista plasmará su propia visión del cosmos, invitando al público a sumergirse en un abanico de miradas, trazos y texturas singulares.

La velada promete cautivar todos los sentidos con una atmósfera viva y envolvente. La atmósfera sonora viajará entre la mística nostalgia de los casetes mezclados en vivo por Darío Matta, las vibraciones envolventes del handpan de Nahuel Púa y la calidez vocal de Jesús E. Anzorena, combinándose con la fuerza expresiva de los bailarines de la Escuela de Arte N° 2, bajo la guía de Tatiana Calderón.

El flayer de la convocatoria. Foto: gentileza.

La propuesta se completará con pasarela y diseño a cargo de la dupla Videla y Martínez, copas en alto con una degustación de Cepa Puntana acompañada por una propuesta gastronómica, sorteos de obras en vivo y un broche de oro bajo las estrellas, con telescopios listos para contemplar la inmensidad del firmamento.

Una invitación imperdible para dejarse llevar por la sensibilidad, el talento local y la fascinación por lo desconocido.