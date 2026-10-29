De las raíces al espíritu: Isidro Ortega presenta su libro “Radiografías del Alma”

Isidro Ortega es una figura emblemática y sumamente querida en Villa de Merlo y la Costa de los Comechingones. Destacado médico veterinario, hombre de fe, cultor popular e hijo del recordado escultor Juan Carlos Ortega, ha sabido volcar su vocación multifacética en un constante servicio hacia la comunidad. En esta oportunidad, esa entrega generosa adquiere la forma de una obra impresa: “Radiografías del Alma”, un trabajo que trasciende lo botánico para indagar en la esencia misma de las personas y su entorno.

El proyecto, madurado a lo largo de tres años de experimentación técnica y artística, utiliza placas radiográficas de especies del monte nativo para revelar estructuras y tramas ocultas a la mirada cotidiana.

A través de este ejercicio de observación, el autor traza un paralelo entre la fortaleza biológica de la naturaleza y las virtudes cívicas que sostienen a una sociedad, como la humildad, la solidaridad y el respeto.

“Hace tres años empecé a buscar imágenes que no se podían ver a simple vista. Con el tiempo entendí que, así como las plantas tienen una estructura que las sostiene, las personas también necesitamos valores que nos mantengan de pie”, reflexionó Ortega sobre el espíritu del libro.

La presentación oficial se llevará a cabo el próximo viernes 6 de noviembre a las 19:30 en el Aula Magna de la Universidad Nacional de los Comechingones, en Villa de Merlo.

El encuentro, de entrada libre y abierta a toda la comunidad, contará con la participación del padre Rogelio Safigueroa, párroco local, quien acompañará al autor en un diálogo abierto sobre el arte, la espiritualidad y los lazos comunitarios.