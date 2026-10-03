"Están sucediendo eventos extraños en la investigación"

Roberto Gabrieli Bracco, que es el asesor jurídico del diputado provincial Joaquín Beltrán, uno de los imputados en el caso, consideró que la investigación que se lleva a cabo en los tribunales de Villa Mercedes “a veces, se parece más a una película de terror que a una actuación judicial en legal forma” y sostuvo que “no se puede permitir que semejante mamarracho jurídico siga dañando a más personas inocentes”.

“Es un atropello inaudito al derecho de defensa”, expresó el letrado en un escrito que envió a los medios periodísticos.

Dice textualmente:

“En las últimas horas el fiscal José Olguín, munido de una injustificable artillería mediática, intentó presentar -sin éxito- la presunta confesión del coimputado (Diego) Torres como si fuera un "arrepentido". ¿Llamativo? Sí. La figura del arrepentido no existe en nuestra legislación procesal penal.

Claro que eso no le preocupa demasiado al Fiscal precitado, aunque debería preocuparle. Ha sido recusado y denunciado penalmente por su actuación irregular en esta causa. Ahora suma otra "mancha" que lo exhibe "de cuerpo entero". Confesión, no arrepentido, Sr. Fiscal, son peras, no manzanas. Ahora deberá determinarse si lo que confesó el nombrado Torres guarda relación con la realidad o sólo lo hizo para evitar la cárcel, recordándole a la comunidad que no se trata de una declaración bajo juramento de decir verdad, sino de expresiones defensivas. Alguien lo tiene que decir.

Llamativamente el Procurador General de la Provincia, Dr. Sebastián Cadelago Filippi, no decide sobre dicha recusación, no entendemos por qué.

Todo lo que están haciendo es un abuso de poder espantoso que nada tiene que ver con una investigación seria, los fiscales parece que trabajan más para los titulares de los portales web y las redes sociales que para la Justicia, todo esto es una vergüenza institucional.

La saña persecutoria ha mostrado su peor rostro, la exdiputada Anabela Lucero está sufriendo toda clase de tratos inhumanos, crueles y degradantes por parte de las autoridades penitenciarias. Sus letrados, a quienes les expreso mi total solidaridad profesional, han realizado presentaciones e, incluso, piensan llevar el caso a estrados nacionales e internacionales.

La difusión de imágenes tomadas en el interior de la Cárcel de una reunión de los abogados con Anabela Lucero es un atropello inaudito al derecho de defensa. Han perdido el respeto más elemental por la dignidad humana, creyéndose impunes por el poder político circunstancial que hoy detentan.

Con las disculpas del caso, le digo a este medio y a todos los que me consulten que está investigación, a veces, se parece más a una película de terror que a una actuación judicial en legal forma, no podemos permitir que semejante mamarracho jurídico siga dañando a más personas inocentes.

Les voy a facilitar un ejemplar de la denuncia penal contra el Fiscal Olguín, que les va a demostrar de qué manera operan él y el personal a su cargo. La misma es investigada por el Fiscal Zalazar Molina de Concarán, a quién pueden consultar; si lo hacen se van a llevar varias "sorpresas" que fracturan el relato fantasioso de Olguín.

Ratifico que el Diputado Beltrán se ha visto envuelto en esta situación siendo totalmente inocente.

La causa es un invento, una mala construcción de ciencia ficción de un Fiscal al que le gustan más las cámaras y los micrófonos que el dulce de leche.

Asimismo, es por demás sospechoso que el representante de Fiscalía de Estado en el expediente sea el Dr. Flavio Ávila, miembro por segundo período consecutivo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; ¿cómo puede actuar con independencia un Juez frente a alguien que puede decidir su destitución? Se llama conflicto de intereses, se llama avivada, y podría llamarse de varias maneras.

Justicia, no venganza”.