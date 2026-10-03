Un cielo terrenal con las verdades completas

Mientras haya historias que contar “Las pastillas del abuelo” estarán ahí, al pie del cañón, con más triunfos que celebrar que derrotas que soportar. Una de las razones por la que permanecerán y permanecen ese repertorio poderoso y compacto que conformaron a lo largo de 20 años y que se sintió como un cross de derecha el viernes en Roma multiespacio.

Poeta valiente, hermano de sus amigos, “Piti” Fernández lidera un combo que hace más de una década se mantiene como uno de los grupos más convocantes del rock argentino. La respuesta del público de San Luis estuvo acorde con ese título en una noche en la que las canciones funcionaron, una vez más, como conexión indeleble.





El momento más claro de vínculo popular y nacional se vivió en “¿Quién es Dios?”, el tema dedicado a Diego Armando Maradona -todo un baño de argentinidad- cuando alguien del público le arrojó al cantante una réplica de la camiseta azul que el 10 usó en el partido contra Grecia en 1994, demostración cabal del triunfo y caída argentina, no sólo futbolística.





A apenas cuatro días de editar un nuevo disco, la banda prefirió para su anteúltimo recital antes de la salida hacer un recorrido que demostró que no solo de hits está hecha la matriz pastillera. En la lista, los tres adelantos del álbum próximo se sucedieron uno tras otro y encontraron buena recepción entre los seguidores.





Por supuesto que fueron las canciones más conocidas (“El favor”, “Amar y envejecer”, “Otra vuelta de tuerca”) las que despertaron el mayor fervor popular. Pero un mérito del grupo fue saber acomodar aquellos temas que pertenecen al fondo del catálogo entre las preferidas de la gente.





Así el público pasó por un cielo terrenal en el que el ángel de “Piti” en lugar de alas se mostró con un buzo AC/DC y un vaso de fernet en la mano y es el juez sin juzgar, porque el interior es el más importante de los juicios.





Entre Joaquín Sabina y 2 minutos entre Charly García y Almafuerte (el poeta Pedro Bonifacio Palacios más que la banda de Ricardo Iorio) el grupo se las arregla para contar historias y, de paso, escribir la propia.