Llegó el Avenger, el más chico de Jeep, pero con toda su historia sobre sus espaldas

El Avenger irrumpió en el mercado automotriz argentino con el peso de la historia y de la trayectoria de Jeep. También rompiendo mitos y con el firme objetivo de llegar a todos los públicos. Así lo destacó Alfredo Arcidiacono, el gerente comercial de la firma Familia Parra-Jeep-RAM, durante el lanzamiento al mercado del vehículo “más chico” de la gama, que tiene tres versiones: Altitude, Longitude y Limited.

El Avenger, que este viernes fue presentado en toda la Argentina, estableció además un hito histórico, al ser en el primer vehículo híbrido de la terminal automotriz.

El SUV pequeño de Jeep, pero con cualidades que lo hacen un ‘gigante’, le “abrió las puertas a todos” recalcó el directivo. E, inmediatamente entusiasmó al señalar que “es una buena opción para todos aquellos que sueñan con tener un Jeep, marca que está asociada a la vida al aire libre, a la aventura y a la robustez, ya que son ‘bichos’ aptos para cruzar por cualquier lugar y que nunca nos dejarán a ‘pata’”.

Alfredo Arcidiacono, acompañado por el gerente general de la Familia Parra San Luis, Marcelo Rodríguez, encabezó la presentación de la flamante y atractiva unidad. Fue en un evento que se llevó a cabo en el local de avenida Juan Gilberto Funes 352, a poca distancia del monumento que recuerda al “Búfalo” Funes y del San Luis Shopping Center.

Durante la amena reunión, el ejecutivo y la piloto de rally Magui Manochi se explayaron sobre las características mecánicas y tecnológicas del Avenger, cuyas primeras unidades ya empezaron a transitar las calles y caminos serranos de San Luis.

“El nuevo auto más chico de Jeep pasa a ocupar un lugar que históricamente fue de la querida Renegade, que en cuanto al tamaño quedó en una gama media”. Por su parte, el Avenger que es un auto más chico y más económico “rompe también un segundo mito, ya que es el primer vehículo de la marca en formato híbrido, en decir que con todas estas características entra al mercado con un peso muy importante sobre sus espaldas”, precisó Arcidiacono.

Opciones para tener un Jeep Avenger

Para cumplir el sueño de tener el SUV pequeño de Jeep y sus tres variantes, es que la terminal decidió establecer “una política muy agresiva desde lo comercial con precios que no asustan y que son los más baratos de la marca”, remarcó el gerente comercial de Familia Parra Jeep-RAM

Sobre las alternativas de compra comentó que hay muy buenas financiaciones con tasa 0% o bien con líneas UVA que permite financiar porcentajes altísimos de la unidad.

El directivo puso especial énfasis en informar que “un condimento que gusta mucho y que ayuda a los laburantes, es que por plan de ahorro se puede pedir entrega pactada a partir de la cuota dos, con un monto mínimo”.

“El Avenger es un auto que viene para todos los públicos, que es algo que nos tiene muy contentos en Jeep, por cuanto es un modelo que le abre las puertas a un segmento de nuestra sociedad que históricamente podía pensar que los Jeep son autos más caros. Es decir que rompe con el ‘no sé, si voy a llegar”.

Algunas características

El Jeep Avenger tiene una longitud de 4,08 metros, dispone de cinco plazas y

un baúl con una capacidad cercana a los 364 litros.

-Es de una motorización mild hybrid con un motor a combustión 1.0 turbo, el clásico T200 del grupo Stellantis con 120 CV. Ademá, suma un sistema eléctrico de 12 voltios.

-A diferencia de un híbrido convencional o de un vehículo totalmente eléctrico, esta tecnología no está pensada para circular utilizando únicamente energía eléctrica. Su objetivo es recuperar energía durante las desaceleraciones, asistir al motor de combustión y contribuir a reducir el consumo de combustible.

-La versión Altitude tiene seis airbags y frenado autónomo de emergencia, junto con cámara y sensores de estacionamiento posteriores. Posee llantas de aleación de 16 pulgadas y, en el interior, ofrece tablero de instrumentos digital de 7 pulgadas y sistema multimedia con pantalla de 10 pulgadas.

-El Longitude tiene elementos que elevan su confort y practicidad: climatizador automático, cargador inalámbrico para teléfonos y apertura mediante acceso sin llave. Llantas de 17 pulgadas, control de velocidad crucero adaptativo y los asientos tapizados con cuero y tela.

-El Limited, suma un paquete de asistencias a la conducción de nivel 2, luces Matrix LED y techo panorámico con apertura. Tapizado de cuero, tablero de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, integración de ChatGPT y llantas de 18 pulgadas. El detalle de la inteligencia artificial es de los elementos más destacados del modelo.