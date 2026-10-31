Caso Fuentes: defensa de Lescano denuncia pruebas plantadas y cuestiona la investigación

A más de dos años del asesinato del oficial principal Renato Mauricio Fuentes en Cortaderas, la causa fue elevada a juicio el 26 de octubre y la Fiscalía pidió prisión perpetua para Julio Daniel Lescano, alias “Ringo”, como único detenido. Pero, para su defensora, la historia oficial no cierra por ningún lado.

“Inconsistencias hay varias en esta causa y no compartimos para nada la acusación”, dijo la abogada Soledad Poma de Otaegui. Y fue más allá: “A nuestro entender, Lescano es un chivo expiatorio”.

La decisión de elevar la causa a debate oral fue tomada en audiencia de control de acusación ante el Juzgado de Garantía 2 de la Tercera Circunscripción, a cargo del juez Jorge Osvaldo Pinto, quien además prorrogó por 90 días la prisión preventiva de Lescano, alojado en el Complejo Penitenciario 2 de Pampa de las Salinas.

La Fiscalía de Instrucción 2, a cargo de Marcelo Saldaño y Lucila Giampieri, lo considera coautor del robo y del homicidio criminis causa y reclamó la pena máxima.

Un dermotest imposible

Es una de las pruebas centrales de la Fiscalía: un dermotest positivo para pólvora en la mano derecha de Lescano.

“Si sostienen la acusación con un test de pólvora que da positivo más de cuarenta horas después, o sea que es imposible. Estaba implantada la pólvora”, denunció la defensora. El procedimiento se hizo el 24 de septiembre, más de 48 horas después del hecho ocurrido el 20 de septiembre de 2024 en el loteo El Prado, en Cortaderas.

El arma de 9 mm que nunca apareció

La reconstrucción fiscal sostiene que Lescano efectuó disparos contra el subcomisario Abel Caro desde el fondo de la propiedad, mientras Mauro Vieyra Villegas se enfrentaba con Fuentes.

“Un arma que justamente es 9 milímetros y que no dicen, no indican, o indican a Lescano. ¿Por qué no al otro policía compañero de él? No se encontró el arma atribuida a Lescano”, cuestionó Poma.

Ropa y precintos que no eran de él

Entre las pruebas presentadas figuran prendas con rastros de deflagración y precintos similares a los utilizados para inmovilizar a la mujer y su hijo dentro de la vivienda. “Lo indican por haber ingresado con un buzo azul, pero el que hallaron y secuestran en el allanamiento es verde. Le meten precintos como propios cuando ni siquiera era su vivienda, era de su cuñado”, detalló.

La propia querella pide investigar a la Policía

El dato más explosivo que dejó la audiencia del 26 de octubre, según Poma, vino de la propia querella. El abogado Gustavo Reviglio, en representación de la viuda Nancy Muñoz, adhirió al pedido de perpetua, pero apeló porque sostiene que deberían haberse procesado a otros responsables y reclama medidas no realizadas y pérdida de pruebas.

“La propia querella, o sea la víctima, cuestionó por qué no se habría imputado a otras responsabilidades, hablando en cuanto a policías. No sé si no tiene que ver con seguridad también”, reveló Poma.

Y vinculó ese planteo con dos frases que la viuda ya había hecho públicas y que constan en el expediente: “A Renato lo mató la Policía porque vio algo que no tenía que ver” y “A Renato lo quisieron callar”.

“Ella dijo muchas veces que Fuentes sabía cosas y que lo habrían querido callar. Ella misma está poniendo en evidencia que no sé si es Lescano. Entonces, ¿Lescano enviado por quién? ¿Por qué policía? ¿A quién le vamos a adjudicar ese llamado de silencio que le hacen a Fuentes? Es muy raro todo”, sostuvo la defensora.

Una detención confusa

Lescano fue detenido el 22 de septiembre de 2024 durante un control policial en La Punilla, en el límite entre San Luis y Córdoba, cuando presuntamente intentaba trasladarse a Buenos Aires en una Berlingo blanca. Según la Fiscalía, llevaba un documento con su foto, pero a nombre de otra persona.

“La propia detención no saben quién lo llevaba, uno se lo pasaba a otro, se tiraban uno con otro, se sumariaron varios. Pasan muchas cosas en esta causa”, afirmó Poma.

Para la defensa, desde el inicio no se veló por la cadena de custodia y hubo fotos forenses perdidas y medidas no realizadas.

“Sabíamos que esto iba a llevar a juicio porque un hecho tan grave, un homicidio doblemente agravado en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego, no se puede debatir abajo, se tiene que debatir arriba, en el debate oral”, concluyó.

Qué sigue

Con la elevación a juicio ya firmada, el expediente fue remitido a la Cámara de Apelaciones, que deberá fijar la fecha del debate oral. La Fiscalía apuesta a las pericias científicas —dermotest, pericia antropométrica e imágenes recuperadas de una cámara sustraída— como clave para la condena, aunque no descartó que hayan intervenido otras personas.

La defensa, en cambio, asegura que todo “está muy agarrado y se cae”.

Mientras tanto, “Ringo” Lescano seguirá con prisión preventiva por riesgo de fuga y gravedad de la pena en expectativa.

El hecho que lo originó todo sigue intacto en la memoria: el 20 de septiembre de 2024, alrededor de las 20:30, Lescano y Vieyra Villegas habrían ingresado armados a una vivienda del loteo El Prado, a 800 metros de la Ruta 1, y habrían robado armas, celulares, un anillo, $2 millones y US$3000. Fuentes, que llegó con el subcomisario Caro, recibió tres disparos —uno en una mano, otro en la base del cuello y otro en la región costal izquierda— y murió por una hemorragia. Vieyra Villegas también fue herido y murió al día siguiente en el Hospital Madre Catalina Rodríguez.

Fuentes tenía 30 años, 16 años de servicio y era padre de dos niños de 5 y 1 año. Desde el 2 de octubre de 2024, la Comisaría de Los Cajones lleva su nombre.