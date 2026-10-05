Racing le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y el clásico cordobés fue para Belgrano

Racing jugó un buen primer tiempo, aunque le tocó sufrir en el segundo, para vencer a Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 1 y lograr su segundo triunfo consecutivo por el Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Ciudad de Río Cuarto, la visita se impuso con tantos de los delanteros Tomás Conechny y Adrián “Maravilla” Martínez, mientras que el tanto del descuento fue marcado por el atacante Mauro Valiente.

El triunfo deja al equipo en el que hizo su estreno Sebastián “Chirola” Romero en el duodécimo puesto de la zona B, con 11 unidades, mientras que el “León del Imperio” continúa penando por la Primera División y es último, tanto en el grupo B como en la tabla anual y los promedios.

En la próxima fecha, la “Academia” recibirá a Belgrano el domingo 11 de octubre, a las 19:15, mientras que los dirigidos por Rubén Forestello deberán visitar a River, el sábado 10 a las 21:30.

Belgrano festejó en el clásico

"El Pirata" supo sufrir y golpeó en el momento justo con un contraataque certero, para imponerse por 1-0 ante Talleres en el clásico cordobés, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026.

El único gol del partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes fue convertido por el mediocampista Ramiro Hernández, a los 41 minutos de la segunda parte.

El resultado deja a ambos clubes en situaciones contrapuestas: el equipo dirigido por Ricardo Zielinski volvió a la punta de la zona B, con 19 puntos, mientras que la “T” está en el último lugar de la zona A, con 8 unidades.

En la próxima fecha, el “Pirata” visitará a Racing el domingo 11 de octubre a las 19:15, mientras que el conjunto de Omar De Felippe será local ante Independiente, el mismo día desde las 21:30.

Victoria de Argentinos

"El Bicho" de La Paternal se impuso por 2 a 1 ante Tigre en un partido disputado en el estadio "Diego Armando Maradona".

Los autores de los goles del enfrentamiento fueron el mediocampista Kevin Gutiérrez y el delantero Gastón Verón, a los 6 y 41 minutos del primer tiempo, mientras que un bombazo del atacante Jerónimo Dómina, en 11 de la segunda parte, marcó el descuento.

Con este triunfo, el “Bicho” corta una racha de tres partidos sin sumar de a tres y regresa al primer puesto del grupo B, con 21 unidades, mientras que los dirigidos por Diego Dabove ocupan el undécimo puesto de la zona, con 12 puntos y 5 encuentros sin ganar.

En la próxima fecha, el equipo de Nicolás Diez jugará el clásico al visitar a Platense, el domingo 11 de octubre desde las 17:00, mientras que el “Matador” será local ante Banfield, el sábado 10 a partir de las 19:15.

Huracán ganó y complicó al "Tiburón"

Huracán le ganó 1 a 0 a Aldosivi como local, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, y dio un paso importante hacia la clasificación en el Torneo Clausura 2026, mientras que complicó aún más la situación del visitante en la lucha por la permanencia.

El único tanto del partido disputado en Parque Patricios lo convirtió el defensor Leandro Lescano, a los 36 minutos de la primera parte.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Martínez alcanzó el tercer puesto del grupo B, con 19 unidades, y vuelve a acercarse a la clasificación a copas internacionales para el próximo año. En tanto, Aldosivi quedó décimotercero en la misma zona, con ocho puntos, y su situación por promedios se complica cada vez más.

En la próxima fecha, el “Globo” deberá visitar a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el sábado 10 de octubre desde las 15:45, mientras que los dirigidos por Javier Sanguinetti abrirán la fecha con un duelo ante Sarmiento, el viernes 9 a las 14:30, que podría definir su continuidad en Primera División.