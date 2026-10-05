La pelota paleta suma gloria para la provincia: campeones nacionales en Menores

Si hay un deporte que le entrega satisfacciones a San Luis es la Pelota paleta. Este fin de semana la provincia corroboró su gran momento a nivel nacional al conseguir el campeonato argentino de menores en Córdoba, con Tiago Gómez y Emilia Villegas Heit, elegida además la MVP del torneo.

Durante tres días, los chicos de San Luis demostraron su superioridad y se quedaron con el primer puesto en el Campeonato Argentino de Trinquete. Le ganaron en la final a Metro A y en el tercer lugar quedó Buenos Aires A.

Uno de los que más festejó el torneo fue el recientemente campeón sudamericano Alfredo “Puly” Villegas, padre de Emilia. Se lo vio celebrar en la cancha y hasta llevó en andas a su hija en la vuelta olímpica.

“Todo el esfuerzo valió la pena.Cada minuto de entrenamiento, cada viaje, cada sacrificio, cada partido y cada pelota jugada con el corazón hoy tiene su recompensa”, escribió el campeón en las redes sociales.

