Campañas de cartón frente a un colapso real: San Luis se traga el dolor sin respuestas

La campaña de prevención del Gobierno parece alejada de la realidad. Foto: captura de pantalla.

Hay dolores que no caben en una animación publicitaria de treinta segundos, ni se resuelven con la liviandad de un spot institucional grabado a destiempo. El Gobierno provincial lanzó recientemente una campaña de prevención del suicidio en medios y redes sociales, coronada por talleres y encuentros de dudoso sesgo. La iniciativa llega tarde, con una dilación imperdonable, y expone una separación absoluta entre la narrativa oficial y la tragedia social que atraviesa San Luis.

Los datos duros desmienten el relato. La provincia cerró 2025 con una tasa de 18,9 suicidios cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el promedio argentino de 11,8 y ubicándose segunda en el ranking nacional detrás de Entre Ríos.

Es el tercer año consecutivo de aumento, acumulando un crecimiento del 152,6% desde 2017. Lo más grave no es solo el número frío, sino la oscuridad estadística: el último informe oficial que detalla departamentos, edades y sexos llega únicamente hasta 2022.

El Estado no publica un mapa actualizado que permita saber dónde y a quiénes afecta con mayor crudeza este flagelo. Las estadísticas se esconden, no hay precisiones que ayuden a comprender más el fenómeno. O al menos no se informan los datos. Podría un lector desprevenido pensar que es por impericia.

Frente a este panorama, la propaganda oficial muestra una secuencia animada de escenarios locales donde un joven invita a su amigo a la plaza, acompañada de un letrero con el 911 y la frase "preguntar también es prevenir, pedir ayuda también es acompañar".

Una escena digna de una agencia de marketing que ignora por completo la realidad cotidiana. La salud pública está desguazada y colapsada. Conseguir un turno con un psiquiatra o un psicólogo en la órbita estatal se ha convertido en una odisea debido a una demanda desbordada.

A esto se le suma la crisis económica: miles de personas que se atendían en el sector privado perdieron sus coberturas o empleos, migrando al sistema público en busca de auxilio, solo para chocar contra la nada misma.

La contención no existe porque las condiciones estructurales para garantizar dignidad y calidad de vida brillan por su ausencia. Se agitan listones amarillos y se hacen discursos, pero la política activa es nula.

Incluso, cuando legisladores de la oposición han presentado propuestas superadoras para debatir y enfrentar la problemática de raíz, la respuesta del oficialismo ha sido sistemáticamente la misma: la indiferencia.

Reducir una crisis sanitaria de esta magnitud a una campaña de cartelera, mientras los hospitales no dan abasto y el mapa del dolor se esconde, no es prevenir.