Salud: acusan al Gobierno de recortar un bono y exigen respuestas

La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Filial San Luis, formalizó esta semana un duro reclamo ante el Ministerio de Hacienda e Infraestructura del Gobierno de la Provincia por un recorte en el pago del denominado “Bono de la Sanidad”.

A través de una nota oficial firmada por el secretario adjunto, Gerónimo Ortiz, el gremio detalló que el beneficio se había establecido en 68.925,70 pesos, pero que desde la cartera económica se liquidaron solo 60.245 pesos. Para la organización sindical, quitarle 8.680,70 pesos a cada trabajador representa restarle recursos esenciales destinados a la alimentación de sus hijos.

En el escrito, el sindicato cuestionó fuertemente las medidas de la gestión provincial y vinculó la quita con otros descuentos salariales, por lo que apuntó contra el trato hacia los empleados. Asimismo, reiteraron el pedido formal de audiencia y la conformación de una mesa de trabajo para debatir las liquidaciones de haberes bajo distintas escalas salariales y regímenes laborales.

“Nuestra organización gremial tiene vigencia en tiempos de democracia, lo que venimos peticionando es diálogo", dice el documento, quien acusó a la ministra de salud, Teresa Nigra, de faltarle el respeto y agraviar a los representante de los trabajadores.