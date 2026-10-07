La candidatura que no deja dormir a Poggi genera gran preocupación en el oficialismo

Los pasillos de Terrazas del Portezuelo explotaron ante el temor de Claudio Poggi, y la onda expansiva se sintió fuerte en las redacciones oficialistas, que tuvieron que improvisar sobre la marcha en medio de fuertes indicaciones de última hora. Con manotazos de ahogado, elaboraron notas en las que mintieron descaradamente, tratando de sacar del mapa al exgobernador y presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá.

Apuntaron que el líder de la oposición no va a ser candidato a gobernador y que, por el contrario, iría por la reforma constitucional. Pero la mentira tiene patas cortas: Rodríguez Saá no dijo eso en absoluto. Más bien, con la inteligencia de siempre, trazó un análisis muy profundo de la realidad y dejó en suspenso una respuesta concreta sobre candidaturas para el momento en que sea oportuno.

Sucede que mientras en el Gobierno quieren el poder y piensan solo en el poder, la oposición, liderada por Alberto Rodríguez Saá, piensa en cumplir los sueños de la gente y en el futuro de San Luis. Claro que todo está preparado; el espacio tiene experiencia y sabe lo que hace. Pero todo tiene su tiempo, y eso es algo que ningún ansioso carcomido por el temor puede comprender.

Qué dijo Rodríguez Saá

Durante la entrevista que concedió a Sergio Bastías en el programa Imperdibles, que se emite por Radio Clan 103.1, Rodríguez Saá fue consultado por las cuestiones electorales, y fue muy claro al contestar: “Eso es una cosa que se va a resolver cuando se fije la elección”.

“Nosotros estamos preparados. El PJ, Compromiso Federal, los partidos y espacios aliados, la militancia. Todos estamos preparados para cuando se fije fecha, que está en un enorme dilema porque Buenos Aires le va a exigir a este señor [por Poggi] que haga la misma fecha nacional, y el señor se da cuenta de que no le conviene ir a la fecha nacional porque Milei está andando mal en las encuestas”, agregó.

Por otra parte, remarcó que si la elección es en junio, debería ser convocada en diciembre; ahí empezarán con todo. Pero la clave es que el movimiento en su conjunto está preparado. “Tenemos oficio en esto, sabemos, estamos preparados para que podamos hacer una interna, seleccionar candidatos lo más democráticamente posible y que sean militantes. No queremos hacer mesas de politiqueros que se reparten candidaturas. Queremos generar interna”, aseveró.

Justicia social, la clave para cumplir los sueños

Rodríguez Saá no habló de candidaturas porque antes de eso hay algo más importante: el dolor del pueblo. Es por eso que se trabaja para buscar candidatos que sientan ese dolor, que puedan empatizar con la realidad y que tengan el compromiso, la responsabilidad y la pasión necesarias para cambiar el presente por un contexto que dé dignidad a los puntanos. En ese sentido, remarcó que hay que madurar.

“El plan es común al movimiento, lo tenemos: es justicia social, soberano con independencia económica, sin deuda y justicia social. Vamos a hacer un shock para, en los primeros seis meses, reconstruir la Puntanidad, el alma de San Luis, la economía, llevar los salarios de los trabajadores a un nivel digno —docentes, policías, empleados públicos— e impulsar la inclusión social. Que las familias de San Luis salgan de la situación de endeudamiento que tienen e inmediatamente mirar el futuro; hay que hablar del futuro, a los chicos hay que hablarles de futuro, de esperanza. Tenemos que ser sembradores de esperanza”, aseguró.

Reforma constitucional

Rodríguez Saá sí precisó que será candidato. “Primero pongan fecha. Poné fecha Poggi (…) poné fecha que vamos a ir. Ahí voy a ser candidato para custodiar la provincia (…) vamos a revisar todo, porque vamos a ganar la elección para la reforma constitucional”, precisó.