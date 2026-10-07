Nico Serna, Camilo Nicolás y el circo en San Francisco le ponen risas al jueves

JUEVES 8

Amor y falsedades

En el fin de su gira nacional Nico Serna se despide de “Mentiras sobre el amor”, un unipersonal sobre los lazos, los vínculos y la forma de terminarlos. La función es a la 21 en la sala Hugo del Carril.

Circo por uno

La primera jornada del SanFranCirco, el festival de circo más grande de la provincia, tiene a “Plastilina circo”, de Villa Mercedes, como número central en la carpa instalada en el club Pringles de localidad norteña. Comienza a las 19.

Curitas y flauta

Luego de mucho tiempo sin tocar como “Curandero”, Mano Yllanes, el manyín de Cuyo que toca la flauta, vuelve a su proyecto solista para curar viejas heridas. En All right.

Por acá señor

El nuevo stand up de Camilo Nicolás se llama “Es por ahí” y comienza una gira puntana en el teatro de El Viejo mercado de Villa Mercedes, con entradas a 15 mil pesos. A las 21.

No importa la estación

Todos los jueves de verano, primavera, invierno y otoño, “Los playeros” recorren sus éxitos uno tras otro sobre el escenario de Malú. Empieza a las 2.







VIERNES 9

Vientos del litoral

De Santa Fe y con la módica idea de conquistar el mundo, Fernanda Lagger trae su súper banda de ska para una gira por la provincia que empieza a partir de las 22 en El boliche Don Miranda de Villa Mercedes. Saxos, vientos y un clima imperdible.

Mi grito se transforma en lucha

La nueva etapa musical de Mocchi incluye algunos recitales en ciudades que no había visitado. Es el caso de Merlo, donde el uruguayo presentará un recorrido por toda su discografía. Debutará en la sala Amigxs de Merlo a partir de las 21.





Humor cordobés

La segunda función de “Es por ahí”, el nuevo show de Camilo Nicolás será en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21, en una producción de Diego Sosa manager Group.

Más nafta

Jazz cuidado, canciones lindas y toda la estética de An Espil se presentarán en Comuna a partir de las 21 en un encuentro donde la música dará todo de sí.

El incendio

Una vez más “Cenizas de Roma” lleva su rock, su buena onda y su fuego al escenario de Casa Mollo, el espacio de calle Rivadavia donde se presentará gratis a partir de las 22:30.

El final de Chaca

“No va más” da su habitual recital del mes en All right y trae desde Mendoza especialmente invitados a “Hermanos Chaca”, una banda con similitudes estéticas que muestra sus canciones por primera vez en la provincia.

Vino y flores

Ariel Flores y Fabio González, dos músicos de reconocida trayectoria en la provincia, juntan fuerzas, guitarra y saxo para un recital en “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco. A partir de las 22.

El segundo circo

La alegría, la risa y las caras pintadas continuarán en San Francisco con una nueva jornada del SanFranCirco. En este caso animada por “El juego del duende”, una obra del Circo Espiral de Córdoba que se presentará a las 19:30, y “Gárgolas” de la compañía Haravicus, que subirá al escenario a partir de las 21.









SÁBADO 10

Urbano y céntrico

Las historias de Gonzalo Nawel se escucharán en “Focus”, el nuevo boliche del centro que reúne a muchos de los amantes de la música urbana actual. A partir de las 23 para salir a caminar por la calle.

Movido breve

La tercera edición de “Danza en corto” se realizará en la Sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco, organizado por El laboratorio de sueños y consistente en una seguidilla de coreografías destinadas a divertir y hacer mover al público. A las 20:30

Pura Fortuna

Juan Fuentes, La pucha folclore, Las voces de la patria y Renacer chamamecero, entre otros, son el costado musical del 121 aniversario de la localidad de Fortuna, que tirará la casa por la ventana.

Recuerdos que vuelan

En homenaje al inolvidable Alejo Sosa, el grupo mexicano “Realidades asimétricas” presenta “La jaula”, una obra de teatro para reflexionar y recordar, que se verá en la sala Berta de Vidal de Battini, a partir de las 21:30.

Mujeres al frente

Un fin de semana antes del día de la madre, Belén Bravo y Sandra Rizzati hacen un homenaje a las mujeres en El Boliche Don Miranda. Raíz folklórica y grandes músicos de acompañamiento para una noche llena de emociones.

Tres de tres

Promete ser la noche más movida del SanFranCirco, el festival que se realiza en el club Pringles de la localidad norteña. Akitu Circo, “Sueños”, de Alfilo Multiorkesta, y un circo criollo con diversos artistas animan desde las 19:30 la tercer jornada de la tercera edición del ciclo.





Sin un estandarte y de parte de “La yugular”, la banda tributo a “Los redonditos de ricota”, celebra el segundo disco del grupo del Indio Solari y Skay Beillison, a partir de las 22 en Roma multiespacio, con “Nafta de avión” como banda de apertura.





La mirada personal

Las canciones certeras y precisas de Mocchi llegarán esta vez a Casa azul, el espacio de Chacabuco casi 25 de mayo, que recibirá a un artista que conjuga poesía y música de manera muy personal. A partir de las 22.

Canción con sed

La simpatía y la voz de Ariel Silva serán la compañía ideal del sábado en “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco, que propone escuchar las canciones del intérprete mientras se toma un buen vino. Con entrada gratuita.







DOMINGO 11

Otro delito rockero

Rock barrial y del bueno, con letras profundas y acordes rollingas está condensado en el show de “Autos robados”, la banda de Buenos Aires que viene por primera ve a San Luis y se presenta en Comuna.





Una tormenta de ska

Once músicos con los vientos bien al frente, percusión, teclados y una small band secundan Fer Lagger, la artista santafesina que se despedirá de su gira por la provincia con un show en All right, en la previa al feriado.

Raíz al cuadrado

Será el folklore el animador de una nueva noche en Casa Mollo con “Dos para Cuyo”, uno de los grupos nuevos más interesantes de la camada local. Se suben al escenario para recorrer la música de raíz de la provincia, a las 22:30 con entrada gratis.

Blanco al tiro

En formato solista, César Blanco también muestra un bagaje de rock nacional imposible de ocultar. Lo volveré a exhibir en “La ferroviaria”, a partir de las 22 con entrada gratuita.

Violín popular

Milena Eibuszyc y Leandro Zandstra forman el dúo “Eiza”, un conjunto de cuerdas que reanima la música popular y clásica en un show quedarán en Romanov, el coqueto bar de El Volcán, a partir de las 21:30.

Folclore en el Molino

Luis Villegas y Juan “Caserito” Cortéz son los músicos que animarán una peña folclórica que se realizará a partir de las 20:30 en el Complejo Molino Fénix. Las entradas cuestan entre 5 mil y 8 mil pesos y habrá servicio de cantina.

Prohibido quedarse quieto

Para una obra sobre el movimiento y las transformación, no hay título más adecuado que “Nada permanece igual”, la puesta de Juliana Medina que a partir de las 20 se presentará en el TIM de Villa Mercedes.

Chau al circo

Como todo tiene un final, la quinta edición del SanFranCirco empieza a despedirse a partir de las 18 en el Club Pringles con el show de “Urraka” y “Cuando las pantallas se apagan”, “Trompos”, de Mendoza, y un ciclo criollo con el rejunte de varios artistas que le darán el paso a “La Zapera”, una banda de covers de rock nacional.





El gran show de la previa al feriado del lunes estará en Villa Mercedes y tendrá a Ulises Bueno como protagonista. A partir de las 23 en Espacio Mitre, el baile da calor a una noche primaveral.