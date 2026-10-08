El cumpleaños de "Cars" y otras cuatro historias animan el finde largo

Los 20 años de “Cars”, la inolvidable animación que creció con toda una generación, se celebran con la reedición de la historia del “Rayo” Mc Queen y sus tres funciones diarias en Cinemacenter de San Luis. La vertiginosa carrera será vista nuevamente en la pantalla grande por los fanáticos de la saga.

También habra nuevas historias en las salas sanluiseñas, encabezadas por “Madre siniestra”, una película protagonizada por Jessica Chastain que cuenta la vida de un matrimonio conflictivo que tiene una hija de 8 años, que llama “Otra mamá” a una entidad que solo ella alcanza a ver. Es el único estreno de Cines Fénix de Villa Mercedes.

“Hope: el primer impacto” es una producción corena en la que se investiga a una misteriosa criatura que causó estragos en un pueblo remoto. Una bestia desconocida ataca cazadores y huye de la Policía.

La película más violenta de la semana es “A cualquier precio”, una historia de época basada en una historia real de un conocido asesino a sueldo de la mafia y un joven agente negro del FBI se unen para investigar los asesinatos de líderes de derechos civiles en Misisipi en 1966.

Finalmente, el estreno nacional será “La casa”, con Diego Peretti y el uruguayo César Troncoso detrás de la intensa vida de un hombre que a los 57 años es despedido de la empresa y debe vender su fastuosa propiedad para sobrevivir. Un confuso grupo inversor se la compra a mitad de precio, pero deja que la habite hasta su muerte.

El problema serán los sucesos que misteriosamente comienzan a producirse tras la operación.