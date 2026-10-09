Insisten en que las autoridades de la UNSL avalan un “acto de censura académica”

Un grave hecho de censura académica ocurrido en el interior de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) continúa sin respuesta institucional a más de un año de haber sucedido, y ahora vuelve a tomar estado público por un fuerte comunicado de un docente e investigador.

Según la denuncia, en septiembre de 2025, en el Área de Biología Molecular del Departamento de Biología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF), un docente eliminó de manera inconsulta material didáctico preparado por otro docente sobre el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.

El hecho, calificado como un acto flagrante de censura a la libertad académica, no tuvo hasta el momento ningún pronunciamiento formal por parte de las autoridades.

El denunciante es Maximiliano Juri Ayub, profesor adjunto del Área de Biología Molecular de la FQByF-UNSL e Investigador Independiente del CONICET, quien difundió en las últimas horas un texto bajo el título "Un año después, la Universidad Nacional de San Luis continúa avalando la censura académica".

"En septiembre de 2025 ocurrió un acto flagrante de censura a la libertad académica dentro del Área de Biología Molecular. Por más inverosímil que parezca, en una asignatura del Área, un docente eliminó inconsultamente material preparado por otro docente sobre el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos", sostiene el documento.

Juri Ayub advirtó que, pese a las gestiones formales realizadas por integrantes de la comunidad universitaria, "la postura institucional sigue siendo el silencio, avalando tácitamente la censura realizada. Ningún órgano oficial se ha pronunciado formalmente para dejar en claro que la censura no es una opción en nuestra Universidad".

"El camino elegido es la ambigüedad, con desaprobaciones en voz baja en los pasillos y avales por omisión en los hechos", agregó.

La preocupación central que plantea el comunicado es el precedente que deja la falta de respuesta: "Más de un año después, el precedente mencionado y la falta de expresiones claras por parte de quienes tienen responsabilidades de gestión abren la puerta para que cualquier docente pueda sentirse habilitadx para eliminar material didáctico preparado por otrx compañerx".

Y se preguntó: "¿Qué hacemos si mañana alguien decide que en Biología no se habla de evolución biológica? ¿Suena imposible? Pues hoy es un hecho que en 'Biología Molecular' no se puede hablar del 'Banco Nacional de Datos Genéticos'".

En el cierre, el docente hizo un llamado directo a las autoridades electas, con una fuerte carga simbólica por tratarse de la universidad del único rector desaparecido por la última dictadura militar.

"En la Universidad de Mauricio Amílcar López, único rector desaparecido por la última Dictadura, donde los Derechos Humanos deberían ser una bandera irrenunciable, la respuesta a la censura académica es el silencio cómplice. Este texto intenta ser un llamado a la sensatez de aquellxs que han sido electos para gestionar el Departamento de Biología, la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia y la Universidad Nacional de San Luis, para que actúen a la altura de las responsabilidades que les han sido otorgadas", concluyó.