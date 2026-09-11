"Nos sacaron La Florida": la bronca de los estudiantes que expone la interna en la UNSL

La Fiesta del Estudiante en el camping de La Florida no es una fiesta más. Para la comunidad de la Universidad Nacional de San Luis es una tradición, un rito de pertenencia que marcó a generaciones.

El festejo, organizado históricamente por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, solía durar tres días completos, de viernes a domingo, con acampe, bandas cada cuarenta minutos, animación, fuegos artificiales y una fiesta central que iba de la medianoche a las ocho de la mañana. Así fue La Florida 2022, la del regreso tras la pandemia.

Hoy esa foto es otra y la bronca explotó en redes. Un joven estudiante, con termo y mate en mano, resumió el sentir de muchos en un video que se viralizó en TikTok y WhatsApp. Con la voz cansada de quien trabaja y estudia, lanzó un descargo crudo.

Dijo que otro año más les sacan la fiesta a los estudiantes. Contó que él trabaja y estudia a la vez, que se parte el lomo en el trabajo y se quema las pestañas estudiando y que es una persona que sale poco. Que una de las pocas fiestas a las que iba era justamente a La Florida y que hace dos años que ya no tiene eso.

Lo que más le indigna es el reemplazo que propone ahora la universidad. Un evento que ni siquiera llega a doce horas, con clases de yoga y ajedrez. Dos años dando esto cuando son estudiantes. Para él no es solo un recorte cultural. Siente que les están metiendo la mano en el bolsillo y que están dejando que lo hagan.

Su reclamo es el de miles que sienten que después de un año de sacrificio necesitan un espacio de disfrute. Que es probable que después de estar todo el año rompiéndose estudiando uno quiera disfrutar un poco su juventud. Que la mejor fiesta que tenían en San Luis era Florida, con tres días y tres noches, y ahora solo tienen ocho o nueve horas como mucho. Que se echan la culpa uno al otro, pero nadie se hace cargo.

Detrás de ese recorte de horas hay una discusión mucho más profunda que hoy divide a la propia comunidad estudiantil. Por un lado, está el ajuste presupuestario que atraviesa a todo el sistema universitario nacional. La UNSL declaró en marzo de este año la emergencia salarial y presupuestaria para el ejercicio 2026 y el Consejo Interuniversitario Nacional denuncia un recorte que supera el cuarenta por ciento. En ese marco, la SAEBU argumenta que no hay fondos para sostener la logística histórica de La Florida, que implicaba personal, mantenimiento, escenario, iluminación, sonido, salud y seguridad durante casi una semana completa. Es la misma política de austeridad que llevó a reducir viáticos, horas extras y catering.

Por otro lado, están las denuncias cruzadas que circulan entre los propios estudiantes en redes y grupos de WhatsApp. Hay sectores que no creen en la versión del ajuste y denuncian que detrás de la suspensión de los festejos masivos tradicionales hay presuntos negociados e irregularidades en el manejo del complejo. Se cuestiona el destino de los fondos que históricamente generaba la fiesta y el manejo de la proveeduría y el buffet, cuyas concesiones incluso quedaron desiertas en licitaciones recientes según consta en el Digesto de la universidad. La grieta es entre quienes creen que es un ajuste necesario y quienes creen que es una excusa para desfinanciar el festejo.

A todo esto, se suma un reclamo institucional que viene creciendo. Referentes de los ocho centros de estudiantes de la universidad exigen participar de forma vinculante en la organización. Piden voz y voto en cómo, cuándo y con qué plata se hace la fiesta y sienten que fueron borrados de la decisión, que todo quedó en manos del Rectorado.

Mientras tanto, la discusión se trasladó a las redes sociales, donde los propios alumnos están divididos entre quienes bancan el reclamo y piden que vuelva La Florida de tres días y quienes defienden las actividades alternativas más tranquilas y saludables que propone ahora la gestión.

Lo que queda claro es que La Florida ya no es solo una fiesta. Se convirtió en el termómetro del momento que vive la universidad pública.