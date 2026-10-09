Boca empató con Instituto en Córdoba y terminó preocupado por Paredes

Boca rescató un empate 2 a 2 ante Instituto en Córdoba, en un partido en el que debió remontar dos veces. Fernando Alarcón y Jonathan Galván marcaron para la Gloria, mientras que Enner Valencia y Miguel Merentiel anotaron para el equipo de Rodolfo Arruabarrena. La preocupación visitante pasó por Leandro Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo y tuvo que salir minutos después por una molestia física.

Instituto avisó temprano con una llegada de Giuliano Cerato, que picó al vacío y exigió una respuesta de Álvaro Montero. A los 13 minutos, el local abrió el marcador: Fernando Alarcón aprovechó un rebote después de un tiro libre y puso el 1 a 0.

Boca encontró la igualdad a los 22 minutos. Una salida en falso de Marcos Ledesma le permitió a Valencia convertir y devolverle el equilibrio al resultado. El primer tiempo terminó con un desarrollo parejo y sin que ninguno pudiera sacar una nueva ventaja.

La Gloria volvió a golpear apenas comenzó el complemento. A los tres minutos, Galván tomó un rebote tras un córner en el área visitante y marcó el 2 a 1.

Arruabarrena movió el banco con los ingresos de Paredes por Williams Alarcón y Merentiel por Valencia. El delantero respondió de inmediato: a los diez minutos, recibió un gran pase de Lautaro Blanco y definió de primera para sellar el 2 a 2.

Boca tuvo una oportunidad para pasar al frente con un remate desde afuera de Sebastián Villa, que estuvo cerca del tercero. Sin embargo, la atención también quedó puesta en Paredes: su participación fue breve y debió ser reemplazado por Santiago Ascacíbar, con dolor en el isquiotibial derecho.

El marcador ya no se movió. Boca se llevó un punto de Córdoba después de correr dos veces desde atrás, aunque terminó con la incertidumbre por el estado físico de Paredes.