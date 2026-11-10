Más cerca de San Luis, León celebra misa en Córdoba
Dará una misa en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones y a la siesta irá a Catedral de la provincia para reunirse con obispos y autoridades eclesiásticas.
Por redacción
| Hace 4 horas
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21 de octubre de 2026