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20°SAN LUIS - Martes 10 de Noviembre de 2026

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20°SAN LUIS - Martes 10 de Noviembre de 2026

EN VIVO

El Papa en Argentina

Más cerca de San Luis, León celebra misa en Córdoba

Dará una misa en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones y a la siesta irá a Catedral de la provincia para reunirse con obispos y autoridades eclesiásticas.

Por redacción
| Hace 4 horas
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