La UCCuyo San Luis fue sede de las 2ª Jornadas Provinciales de Defensa del Consumidor

La actividad, impulsada conjuntamente por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Gobierno provincial, reunió a funcionarios, autoridades académicas, profesionales, estudiantes y público en general.

El encuentro se desarrolló en el Auditorio “Santo Tomás Moro” y se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre la Universidad y el organismo provincial. Este acuerdo dio origen a las jornadas, que tuvieron su primera edición en 2025, con el objetivo de promover espacios de capacitación, actualización e intercambio sobre los derechos de consumidores y usuarios.

La actividad contó con una importante convocatoria y la participación de destacados especialistas nacionales y provinciales. Entre los disertantes estuvieron Leonardo Lepíscopo, director nacional de Defensa del Consumidor, y Federico Macciocchi, quienes compartieron sus conocimientos sobre el comercio electrónico, las nuevas modalidades de contratación y las acciones colectivas como herramientas de acceso a la justicia.

Durante la jornada también se abordaron cuestiones vinculadas con las plataformas digitales, el deber de información, la publicidad engañosa y los desafíos que plantean las nuevas formas de comercialización.

Las exposiciones permitieron analizar situaciones cotidianas que afectan a los consumidores y las herramientas legales disponibles para la protección de sus derechos.

La realización de esta segunda edición permitió dar continuidad al trabajo conjunto entre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Dirección de Defensa del Consumidor, fortaleciendo un espacio de encuentro entre el ámbito académico, los organismos públicos y la comunidad.