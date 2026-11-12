La UCCuyo San Luis fue sede de las 2ª Jornadas Provinciales de Defensa del Consumidor
El comercio electrónico, las nuevas modalidades de contratación y la protección de los derechos de los consumidores fueron los principales ejes de la segunda edición de las Jornadas Provinciales de Defensa del Consumidor, realizadas este jueves en la UCCuyo San Luis.
La actividad, impulsada conjuntamente por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Gobierno provincial, reunió a funcionarios, autoridades académicas, profesionales, estudiantes y público en general.
El encuentro se desarrolló en el Auditorio “Santo Tomás Moro” y se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre la Universidad y el organismo provincial. Este acuerdo dio origen a las jornadas, que tuvieron su primera edición en 2025, con el objetivo de promover espacios de capacitación, actualización e intercambio sobre los derechos de consumidores y usuarios.
La actividad contó con una importante convocatoria y la participación de destacados especialistas nacionales y provinciales. Entre los disertantes estuvieron Leonardo Lepíscopo, director nacional de Defensa del Consumidor, y Federico Macciocchi, quienes compartieron sus conocimientos sobre el comercio electrónico, las nuevas modalidades de contratación y las acciones colectivas como herramientas de acceso a la justicia.
Durante la jornada también se abordaron cuestiones vinculadas con las plataformas digitales, el deber de información, la publicidad engañosa y los desafíos que plantean las nuevas formas de comercialización.
Las exposiciones permitieron analizar situaciones cotidianas que afectan a los consumidores y las herramientas legales disponibles para la protección de sus derechos.
La realización de esta segunda edición permitió dar continuidad al trabajo conjunto entre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Dirección de Defensa del Consumidor, fortaleciendo un espacio de encuentro entre el ámbito académico, los organismos públicos y la comunidad.
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