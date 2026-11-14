Los incómodos números de la encuesta que enardece al Gobierno

Cuando en su obnubilado panorama, el secretario de Comunicación del Gobierno Provincial Diego Masci intentó desvalorizar los números de una encuesta que no había salido a la luz, no hizo más que generar el efecto inverso. Las expectativas por conocer los valores del estudio que encendió las alarmas internas en la administración encabezada por Claudio Poggi crecieron considerablemente.

Entre la torpeza y el desconocimiento de las reglas básicas de la comunicación (cuando no del respeto por el trabajo del otro), Masci envió a los grupos de periodistas un mensaje con el que intentó sacarle credibilidad al informe pero no hizo más que darle trascendencia y mostrar que la preocupación en el Gobierno es real.

La consultora que hizo el trabajo se llama Consultio y es de Río Cuarto, a 43 kilómetro de Alcira Gigena, la tierra del gobernador Poggi. En la encuesta de opinión sobre la evaluación del gobierno puntano recorrió casi 600 casos en los primeros días de noviembre y acepta un margen del 5 por ciento de error.

En la ceguera de su descargo, el funcionario comunicacional del oficialismo advirtió que los resultados del “supuesto trabajo de campo” tendrá los resultados de quien “celebró el acuerdo comercial con el Grupo Consultio, o al menos, servirá para representar los intereses económicos del supuesto consultor”. Vale aquí una aclaración: El Diario de la República no pagó por la facilitación de los resultados de la encuesta ni lo hará en adelante. Tampoco lo hizo cuando hace unos meses publicó un trabajo de la misma empresa sobre los efectos de la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

Adentrados a los resultados, la primera pregunta que propuso el informe arrojó malos resultados para el Gobierno. A la consulta sobre el rumbo de la provincia, el 63 por ciento contestó con percepción negativa, el 25 con positiva y el 12 fue hacia el desconocimiento. Para la mayoría de la gente, el principal problema que enfrenta es la falta de trabajo (casi el 40 por ciento de los encuestados respondió en ese sentido), seguido por lo insuficiente de los sueldos y la corrupción.

A los encuestadores les sorprendió que el 73 por ciento de los puntanos respondió que su situación económica este año está peor que el año pasado. Poco más del 8 por ciento se expresó en el sentido contrario.

Pero el punto crítico de Consultio se encontró en la pregunta sobre la gestión de Claudio Poggi al frente del Gobierno. Entre los que opinaron que el trabajo del gobernador fue malo o muy malo sumaron el 60 por ciento; en tanto que entre los que dijeron que la labor del primer mandatario fue buena o muy buena superaron el 34 por ciento.

Los indicadores van de la mano con la evaluación de la presidencia de Javier Milei, de la que –según la encuesta- el 61 por ciento de los puntanos desaprueba y el 35 apoya.