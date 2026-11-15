El esfuerzo y el talento de los deportistas compiten contra una Secretaría que se ahoga

El año pasado, ante el último puesto de San Luis en los Juegos Binacionales, la Secretaría de Deportes de la provincia esbozó un discurso de ocasión, obvio, sin sustento, como todo lo que sucede alrededor del organismo. Decía que lo importante era la experiencia y que estaban sentadas las plataformas para mejorar los resultados en el corto plazo.

En 2026, San Luis repitió el último puesto en el medallero general y la delegación puntana solo se sostuvo en base al esfuerzo heroico y solitario de los jóvenes deportistas que lucharon, compitieron y en algunos casos ganaron mientras los funcionarios del área aprovecharon para sumar millas a sus experiencias.

De no ser porque fue el mismo Gobierno el que el año pasado, ante el inédito último puesto de San Luis en la competencia, prometió resultados pronto, el análisis de la nueva actuación puntana en los Binacionales hubiera sido otro. Pero el dato frío y doloroso es que la provincia obtuvo cinco medallas de oro, cinco de plata y 11 de bronce, que sumaron honrosas 21 preseas para la provincia, más que las 17 de San Juan, pero el sistema olímpico computa el color de la medalla por sobre la cantidad y los vecinos tuvieron igual cantidad de medallas de oro pero seis de plata. Conclusión: San Juan séptimo y San Luis octavo sobre ocho provincias.

Como es de esperar, el aparato oficialista tratará de ver el vaso medio lleno, en esa actitud tan perversa del poggismo de ajustar la realidad de acuerdo a su conveniencia, y mandará a su equipo comunicacional –de hecho envió a cubrir durante una semana a un nutrido equipo de periodistas con todos los gastos a costa del Estado, remeras incluídas- a buscar el lado rosa de una realidad oscura.

La conclusión más directa es que el esfuerzo y el talento de los deportistas puntanos es inútil ante una Secretaría de Deportes inútil, que solo sirve para aparecer en la foto, para llamar al gobernador a despedir a los deportistas y para mostrar colectivos y uniformes. Durante el resto del año, el organismo ignora olímpicamente un seguimiento a los deportistas, una capacitación a los entrenadores y alguna facilidad a cientos de competidores que son la materia prima del éxito. Pero Laila Muñiz y su podio de insolventes colaboradores solo merecen la medalla de plomo.

San Luis debe mantener entre algodones a Analuz Lucero y Eden Hodara, dos increíbles nadadoras, de futuro internacional. La primera trajo cuatro medallas, dos de ellas de oro y dos en competencias individuales. Y la segunda se convirtió en la atleta más ganadora de la provincia al conseguir cinco preseas, tres individuales y dos por equipos. En realidad, toda la natación puntana demostró su calidad y trajo diez medallas en total, casi la mitad de toda la delegación.

También el Gobierno tendrá que prestarle atención al Tae Kwon do, ganador de cuatro medallas para la provincia, dos de ellas de oro –obtenidas por las representantes femeninas-; y otros dos bronce, surgidas de las patadas masculinas.

Pero la hazaña mayor, el grupo que se llevó las miradas y los aplausos de la provincia, es el seleccionado masculino de handball, que a una garra envidiable y a una preparación conciente, le sumó el tono épico de un torneo inolvidable, que empezó con derrota por 5 tantos ante Valparaíso.

Después vino la recuperación y una final heroica que terminó empatada en 18 en el tiempo regular y que San Luis se llevó por 23 a 22, con un penal atajado en la última jugada por parte del arquero puntano, un enorme Lautaro Escobar.

La siempre efectiva María Paz Peralta –abanderada de la delegación- hizo honor a sus antecedentes y consiguió la plata en la Gran Fondo de ciclismo, una disciplina en la que San Luis trajo además el bronce en Velocidad por equipo masculino.

En el atletismo, los arrestos individuales de Tadeo Miguel en lanzamiento de Bala y Benicio Canizzo en Jabalina le valieron a San Luis medallas de bronce; y en Tenis de mesa el Doble masculino y el equipo masculino también se subieron al tercer escaño del podio.

Ante esos resultados es tiempo de dejar los discursos de lado e implementar políticas que incentiven a los chicos a practicar deportes y a continuar con su desarrollo. El panorama económico de la provincia no parece alentar a que las familias incentiven a ponerse un kimono, un botín, tomar una paleta o lanzar un martillo, más preocupadas por llegar a fin de mes que por ver a San Luis, nuevamente, en el fondo de medallero binacional.