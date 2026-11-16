La caída del consumo también golpea a las panaderías, aunque el sector cuestiona las cifras que señalan un derrumbe del 80% en la venta de facturas. Juan Calderón, vocero del Centro de Industriales Panaderos, sostuvo que el retroceso existe, pero afirmó que esos números no reflejan la realidad de los negocios locales.

En una entrevista, Calderón señaló que la baja se siente especialmente en las facturas y la vinculó, entre otros factores, con la expansión de pequeños emprendimientos que ofrecen alimentos por redes sociales. Según planteó, en esas plataformas se venden pan, tortitas, pastafrolas, sándwiches y empanadas, muchas veces sin una dirección comercial visible.

El dirigente consideró que esa modalidad genera una competencia desigual para las panaderías que tienen locales y afrontan impuestos y aportes laborales. Aclaró que no está en contra de los emprendimientos, pero sostuvo que los programas de promoción deberían contemplar controles para evitar que perjudiquen a los comercios establecidos.

Calderón también apuntó a la presión impositiva y a la dificultad de competir con precios que, según dijo, no siempre permiten cubrir los costos. Como ejemplo, comparó el precio de la harina con el valor de venta del pan y planteó que, bajo esas condiciones, resulta difícil sostener la actividad formal.

El vocero reclamó que las autoridades municipales y provinciales atiendan la situación del sector. “No encontramos eco en ningún tipo de autoridad”, expresó, y mencionó que el rubro espera que avance una ley de panadería artesanal que, de acuerdo con lo señalado en la entrevista, ya obtuvo media sanción.

A la vez, Calderón cuestionó la diferencia de precios entre productos de panadería y algunos artículos envasados que venden los supermercados. Según indicó, un pan lactal puede costar más en una gran superficie que en una panadería, aunque los comercios de cercanía no siempre pueden competir en las mismas condiciones.