El productor asesor de seguros Luis Fayos señaló que aumentaron las consultas por coberturas frente a fenómenos climáticos. Recomendó revisar las pólizas antes del verano y verificar que las sumas aseguradas estén actualizadas.

Fayos contó que muchas personas se acercaron preocupadas por las inclemencias climáticas. En el caso de las viviendas, explicó que existen seguros combinados que pueden incluir coberturas por robo, incendio, rotura de cristales y daños por granizo. La protección frente a inundaciones o vientos depende de las condiciones de cada compañía y de cada póliza.

Para los automóviles, indicó que las coberturas de terceros completo o todo riesgo suelen contemplar daños por granizo e inundación. También mencionó que algunas aseguradoras ofrecen alternativas intermedias para vehículos de mayor antigüedad.

El productor aconsejó revisar periódicamente tanto las coberturas como las sumas aseguradas. Según advirtió, consultar después de un siniestro puede revelar que la póliza no cubría ese daño o que el monto asegurado había quedado desactualizado.

Fayos recomendó buscar asesoramiento antes de contratar o modificar un seguro y leer las condiciones de la póliza para saber con precisión qué riesgos están cubiertos.